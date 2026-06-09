Вступление Украины в ЕС. Зеленский анонсировал важные решения уже летом

Глава государства Владимир Зеленский подтвердил, что рассчитывает на важные политические решения Европейского Союза по поводу будущего членства Украины уже в ближайшие месяцы.

Украина все ближе к вступлению в ЕС

По убеждению Владимира Зеленского, по состоянию на сегодняшний день Украина сделала все необходимое для того, чтобы открыть все 6 кластеров в переговорах о вступлении в ЕС.

Он также подчеркнул, что прогресс в этом вопросе должен состояться во время ближайших встреч лидеров блока.

Никаких преград нет, и важно, чтобы этот прогресс был, чтобы кластеры были открыты и чтобы россияне тоже видели. Видели, что Европа выполняет обещания и не предает свои европейские интересы. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, украинский лидер призвал официальный Брюссель продолжать санкционное давление на Россию.

Зеленский рассчитывает на то, что в скором времени будет принят 21 пакет санкций.

Глава государства также подтвердил, что в этот раз новые ограничения должны быть нацелены на российский "теневой флот".