Вступление Украины в ЕС. Зеленский анонсировал важные решения уже летом
Категория
Политика
Дата публикации

Вступление Украины в ЕС. Зеленский анонсировал важные решения уже летом

Зеленский
Read in English
Читати українською

Глава государства Владимир Зеленский подтвердил, что рассчитывает на важные политические решения Европейского Союза по поводу будущего членства Украины уже в ближайшие месяцы.

Главные тезисы

  • Украина сделала все необходимое для открытия всех 6 кластеров в переговорах по вступлению в Европейский Союз.
  • Президент призвал Брюссель ужесточить санкционное давление на Россию.

Украина все ближе к вступлению в ЕС

По убеждению Владимира Зеленского, по состоянию на сегодняшний день Украина сделала все необходимое для того, чтобы открыть все 6 кластеров в переговорах о вступлении в ЕС.

Он также подчеркнул, что прогресс в этом вопросе должен состояться во время ближайших встреч лидеров блока.

Никаких преград нет, и важно, чтобы этот прогресс был, чтобы кластеры были открыты и чтобы россияне тоже видели. Видели, что Европа выполняет обещания и не предает свои европейские интересы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, украинский лидер призвал официальный Брюссель продолжать санкционное давление на Россию.

Зеленский рассчитывает на то, что в скором времени будет принят 21 пакет санкций.

Глава государства также подтвердил, что в этот раз новые ограничения должны быть нацелены на российский "теневой флот".

Как удалось узнать журналистам, открытие первого кластера "Основы" в переговорах о вступлении Украины и Молдовы запланировано на 15 июня.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский пригласит короля Британии в Украину
Зеленский питает надежду на визит короля Чарльза в Украину
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский раскрыл детали тайных переговоров с Абрамовичем
Зеленский
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Китай может дистанционно управлять частью электрооборудования в Украине
Флэш предупредил о серьезной угрозе со стороны Китая

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?