Вступление Украины в ЕС. Зеленский анонсировал важные решения уже летом

Глава государства Владимир Зеленский подтвердил, что рассчитывает на важные политические решения Европейского Союза по поводу будущего членства Украины уже в ближайшие месяцы.
Главные тезисы
- Украина сделала все необходимое для открытия всех 6 кластеров в переговорах по вступлению в Европейский Союз.
- Президент призвал Брюссель ужесточить санкционное давление на Россию.
Украина все ближе к вступлению в ЕС
По убеждению Владимира Зеленского, по состоянию на сегодняшний день Украина сделала все необходимое для того, чтобы открыть все 6 кластеров в переговорах о вступлении в ЕС.
Он также подчеркнул, что прогресс в этом вопросе должен состояться во время ближайших встреч лидеров блока.
Кроме того, украинский лидер призвал официальный Брюссель продолжать санкционное давление на Россию.
Зеленский рассчитывает на то, что в скором времени будет принят 21 пакет санкций.
Глава государства также подтвердил, что в этот раз новые ограничения должны быть нацелены на российский "теневой флот".
Как удалось узнать журналистам, открытие первого кластера "Основы" в переговорах о вступлении Украины и Молдовы запланировано на 15 июня.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-