Вступ України в ЄС. Зеленський анонсував важливі рішення вже влітку

Глава держави Володимир Зеленський підтвердив, що розраховує на важливі політичні рішення Європейського Союзу щодо майбутнього членства України уже найближчими місяцями.
Головні тези:
- Україна зробила все необхідне для відкриття всіх 6 кластерів у перемовинах щодо вступу в Європейський Союз.
- Президент закликав Брюссель посилити санкційний тиск на Росію.
Україна дедалі ближче до вступ в ЄС
На переконання Володимира Зеленського, станом на сьогодні Україна зробила все необхідне для того, щоб відкрити всі 6 кластерів у перемовинах щодо вступу в ЄС.
Він також наголосив, що прогрес у цьому питанні повинен відбутися під час найближчих зустрічей лідерів блоку.
Окрім того, український лідер закликав офіційний Брюссель продовжувати санкційний тиск на Росію.
Зеленський розраховує на те, що незабаром буде ухвалений 21-й пакет санкцій.
Глава держави також підтвердив, що цього разу нові обмеження мають бути націлені на російський "тіньовий флот".
Як вдалося дізнатися журналістам, відкриття першого кластера "Основи" в перемовинах про вступ України та Молдови заплановане на 15 червня.
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