Вступ України в ЄС. Зеленський анонсував важливі рішення вже влітку

Глава держави Володимир Зеленський підтвердив, що розраховує на важливі політичні рішення Європейського Союзу щодо майбутнього членства України уже найближчими місяцями.

Україна дедалі ближче до вступ в ЄС

На переконання Володимира Зеленського, станом на сьогодні Україна зробила все необхідне для того, щоб відкрити всі 6 кластерів у перемовинах щодо вступу в ЄС.

Він також наголосив, що прогрес у цьому питанні повинен відбутися під час найближчих зустрічей лідерів блоку.

Жодних перепон немає, і важливо, щоб цей прогрес був, щоб кластери були відкриті і щоб росіяни теж бачили. Бачили, що Європа виконує обіцянки та не здає своїх європейських інтересів. Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, український лідер закликав офіційний Брюссель продовжувати санкційний тиск на Росію.

Зеленський розраховує на те, що незабаром буде ухвалений 21-й пакет санкцій.

Глава держави також підтвердив, що цього разу нові обмеження мають бути націлені на російський "тіньовий флот".