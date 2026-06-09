Вступ України в ЄС. Зеленський анонсував важливі рішення вже влітку
Категорія
Політика
Дата публікації

Вступ України в ЄС. Зеленський анонсував важливі рішення вже влітку

Зеленський
Read in English

Глава держави Володимир Зеленський підтвердив, що розраховує на важливі політичні рішення Європейського Союзу щодо майбутнього членства України уже найближчими місяцями.

Головні тези:

  • Україна зробила все необхідне для відкриття всіх 6 кластерів у перемовинах щодо вступу в Європейський Союз.
  • Президент закликав Брюссель посилити санкційний тиск на Росію.

Україна дедалі ближче до вступ в ЄС

На переконання Володимира Зеленського, станом на сьогодні Україна зробила все необхідне для того, щоб відкрити всі 6 кластерів у перемовинах щодо вступу в ЄС.

Він також наголосив, що прогрес у цьому питанні повинен відбутися під час найближчих зустрічей лідерів блоку.

Жодних перепон немає, і важливо, щоб цей прогрес був, щоб кластери були відкриті і щоб росіяни теж бачили. Бачили, що Європа виконує обіцянки та не здає своїх європейських інтересів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, український лідер закликав офіційний Брюссель продовжувати санкційний тиск на Росію.

Зеленський розраховує на те, що незабаром буде ухвалений 21-й пакет санкцій.

Глава держави також підтвердив, що цього разу нові обмеження мають бути націлені на російський "тіньовий флот".

Як вдалося дізнатися журналістам, відкриття першого кластера "Основи" в перемовинах про вступ України та Молдови заплановане на 15 червня.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський запросить короля Британії до України
Зеленський плекає надію на візит короля Чарльза до України
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський розкрив деталі таємних перемовин з Абрамовичем
Зеленський
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Китай може дистанційно керувати частиною електрообладнання в Україні
Флеш попередив про серйозну загрозу з боку Китаю

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?