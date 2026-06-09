Российские оккупанты оставляют позиции на Кинбурнской косе — что происходит

Как сообщают в Институте изучения войны (ISW), армия РФ начала отводить свои подразделения с одного из ключевых участков фронта. Речь идет о Кинбурнской косе, которая находится в Николаевском районе Николаевской области в 4,0-7,5 км от Очакова. Эта коса является продолжением Кинбурнского полуострова и частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана.

Армия РФ теряет контроль над Кинбурнской косой

Согласно данным американских аналитиков, подразделения 337-го воздушно-десантного полка Москвы сбегают со своих позиций на этом участке фронте.

Одна из главных причин — "полностью сорванные" поставки.

Как оказалось, солдаты РФ на косе остались без подвоза снарядов, горючего и провизии.

Учитывая аномальный рост потерь из-за постоянных атаки украинских дронов — у врага просто не остались иного выбора, чем бежать.

Команда ISW сообщает, что определенная часть российских войск уже передислоцирована на Запорожское направление.

Что важно понимать, в Силах обороны Украины эту информацию пока не подтверждают, однако и не опровергают.

Недавно спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал СМИ, что защитники наносят удары беспилотниками по определенной части временно оккупированной Херсонщины.