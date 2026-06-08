Підрозділи РФ поспіхом евакуюються з Кінбурнської коси через удари ЗСУ — АТЕШ
Категорія
Україна
Дата публікації

Підрозділи РФ поспіхом евакуюються з Кінбурнської коси через удари ЗСУ — АТЕШ

Кінбурн
Джерело:  АТЕШ

Агент партизанського руху АТЕШ з російського штабу угруповання військ «Дніпро» інформує, що дії Сил оборони України щодо перерізання маршрутів постачання змусили російських загарбників поспіхом евакуюватися з Кінбурнської коси у Миколаївської області.

Головні тези:

  • Дії Сил оборони України призвели до поспішної евакуації російських підрозділів з Кінбурнської коси.
  • Підрозділи 337-го полку зазнали значних втрат і відводяться від берегової лінії через удари ЗСУ.

Окупанти тікають з Кінбурнської коси через удари ЗСУ

Через значні втрати особового складу підрозділи 337-го полку відводяться від берегової лінії — з північної та західної частин коси. Вогневі групи не справляються із збиттям БПЛА СОУ, і втрати продовжують зростати.

Підрозділи 337-го полку залишають позиції, а постачання повністю зупинене, також припинилася доставка боєприпасів, палива та продовольства.

Після того, як частина військовослужбовців була перекинута на Запорізький напрямок, підрозділи, що залишилися, практично втратили особовий склад. Переукомплектування не проводилося жодного разу.

Крім того, командування знімає людей з одних позицій та перекидає на інші. На косі залишаються лише підрозділи, які вже неспроможні утримувати оборону.

Логістична система окупантів на цій ділянці остаточно впала.

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