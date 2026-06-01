АТЕШ провів розвідку складів Чорноморського флоту РФ у Сімферополі — відео

Агенти руху опору АТЕШ провели детальну розвідку військового об'єкту у Сімферополі — 758 Центру матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту Росії.
Головні тези:
- Агенти руху опору АТЕШ провели детальну розвідку складів Чорноморського флоту РФ у Сімферополі.
- 758 Центр матеріально-технічного забезпечення є ключовим логістичним вузлом ЧФ у Криму.
- Учасники розвідки встановили розташування складських приміщень та майданчиків для зберігання техніки.
У ході спостереження зафіксовано розташування складських приміщень та майданчиків для зберігання техніки, а також маршрути в'їзду та виїзду вантажного транспорту.
Встановлено характерний час активності об'єкта та графік чергувань. Усю зібрану інформацію передано Силам оборони України.
Координати: 44.96247, 34.07578
