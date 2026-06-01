АТЕШ провів розвідку складів Чорноморського флоту РФ у Сімферополі — відео
Джерело:  АТЕШ

Агенти руху опору АТЕШ провели детальну розвідку військового об'єкту у Сімферополі — 758 Центру матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту Росії.

Головні тези:

  • Агенти руху опору АТЕШ провели детальну розвідку складів Чорноморського флоту РФ у Сімферополі.
  • 758 Центр матеріально-технічного забезпечення є ключовим логістичним вузлом ЧФ у Криму.
  • Учасники розвідки встановили розташування складських приміщень та майданчиків для зберігання техніки.

АТЕШ розвідав склади Чорноморського флоту Росії у Сімферополі

758-й ЦМТО — ключовий логістичний вузол ЧФ у Криму.

Через нього проходить значна частина флотської логістики: паливо, запасні частини та технічне майно для корабельного складу та берегових підрозділів. Об'єкт критично важливий для постачання всього угруповання окупантів на півострові.

У ході спостереження зафіксовано розташування складських приміщень та майданчиків для зберігання техніки, а також маршрути в'їзду та виїзду вантажного транспорту.

Встановлено характерний час активності об'єкта та графік чергувань. Усю зібрану інформацію передано Силам оборони України.

Координати: 44.96247, 34.07578

