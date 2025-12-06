АТЕШ провів розвідку поблизу ТЕЦ у Митищах РФ — відео
АТЕШ провів розвідку поблизу ТЕЦ у Митищах РФ — відео

Джерело:  АТЕШ

Агенти руху опору АТЕШ здійснили детальну розвідку Митищинської теплоелектроцентралі — ключового енергетичного вузла, що забезпечує електроживленням низку військових та оборонних об'єктів у Московській області.

  • АТЕШ здійснив розвідку Митищинської ТЕЦ, яка є ключовим енергетичним вузлом для низки військових та оборонних об'єктів у Московській області.
  • Енергопостачання від ТЕЦ отримують такі об'єкти, як 113-й радіоцентр ГРУ, корпорація «Тактичне ракетне озброєння», 59-й арсенал ГРАУ, Центральна база озброєнь ВМФ та інші.

АТЕШ розвідав ТЕЦ у Московській області

ТЕЦ відіграє важливу роль у підтримці роботи спеціалізованих вузлів зв'язку та підприємств, залучених у військово-промисловому комплексі.

Енергопостачання від цієї станції отримують такі об'єкти, як 113-й передавальний радіоцентр ГРУ, корпорація «Тактичне ракетне озброєння» (КТРВ), 59-й арсенал ГРАУ, Центральна база озброєнь ВМФ, військова частина 31659 (4-й ЦНДІ МО РФ) і НДІ МО РФ. Максимова.

Агенти АТЕШ продовжують збирання інформації про критично важливі інфраструктурні об'єкти, що працюють на користь Міноборони РФ.

Усі відомості надані Силам Оборони України для подальших рішень.

Важливо наголосити: виведення з ладу Митищинської ТЕЦ не призведе до відключення житлових районів. Цивільний сектор запитаний через паралельні лінії, а стратегічні ланцюги розподілені за окремими контурами, що унеможливлює шкоду для мирного населення.

