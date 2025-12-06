АТЕШ провів розвідку поблизу ТЕЦ у Митищах РФ — відео

Агенти руху опору АТЕШ здійснили детальну розвідку Митищинської теплоелектроцентралі — ключового енергетичного вузла, що забезпечує електроживленням низку військових та оборонних об'єктів у Московській області.
Головні тези:
- АТЕШ здійснив розвідку Митищинської ТЕЦ, яка є ключовим енергетичним вузлом для низки військових та оборонних об'єктів у Московській області.
- Енергопостачання від ТЕЦ отримують такі об'єкти, як 113-й радіоцентр ГРУ, корпорація «Тактичне ракетне озброєння», 59-й арсенал ГРАУ, Центральна база озброєнь ВМФ та інші.
АТЕШ розвідав ТЕЦ у Московській області
ТЕЦ відіграє важливу роль у підтримці роботи спеціалізованих вузлів зв'язку та підприємств, залучених у військово-промисловому комплексі.
Агенти АТЕШ продовжують збирання інформації про критично важливі інфраструктурні об'єкти, що працюють на користь Міноборони РФ.
Усі відомості надані Силам Оборони України для подальших рішень.
