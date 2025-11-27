АТЕШ знайшов замаскований штаб окупантів РФ на базі відпочинку у Севастополі
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ знайшов замаскований штаб окупантів РФ на базі відпочинку у Севастополі

Севастополь
Джерело:  АТЕШ

Російські загарбники використовують бази відпочинку у тимчасово окупованому Севастополі для розміщення військових підрозділів. Про це дізнався партизанський рух АТЕШ.

Головні тези:

  • Російські окупанти використовують базу відпочинку у Севастополі для розміщення військових підрозділів.
  • База призначена для відпочинку та реабілітації військовослужбовців, але стала замаскованим центром військового управління.
  • Загарбники використовують цивільний одяг та обман, щоб переховати справжню функцію об'єкта.

АТЕШ розвідав місцезнаходження підрозділу окупантів РФ

Агенти руху фіксують різке зростання активності у районі військової бази відпочинку "Севастополь". Цей комплекс, який раніше призначався для відпочинку та реабілітації військовослужбовців, тепер перетворено загарбниками на замаскований центр військового управління.

За отриманими даними, у приміщеннях бази розміщена військова частина, що складається з військових аналітиків, IT-фахівців та штабних офіцерів.

Більшість із них пересувається у цивільному одязі, щоб об'єкт виглядав як звичайний будинок відпочинку і не привертав зайвої уваги.

Загарбники цинічно прикриваються об'єктом, який мав служити для лікування та відновлення своїх солдатів, а насправді перетворили його на штаб. Це ще один доказ, що вони в паніці шукають будь-які способи заховати ключові вузли керування.

АТЕШ продовжує спостереження за цією частиною та її діяльністю.

