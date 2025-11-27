АТЕШ нашел замаскированный штаб оккупантов РФ на базе отдыха в Севастополе
АТЕШ нашел замаскированный штаб оккупантов РФ на базе отдыха в Севастополе

Севастополь
Источник:  АТЕШ

Российские захватчики используют базы отдыха во временно оккупированном Севастополе для размещения военных подразделений. Об этом узнало партизанское движение АТЕШ.

Главные тезисы

  • Российские захватчики используют базу отдыха в Севастополе как замаскированный центр военного управления.
  • Штаб оккупантов состоит из военных аналитиков, IT-специалистов и штабных офицеров, которые прикрываются гражданской одеждой.
  • Захватчики цинично использовали объект, предназначенный для отдыха военнослужащих, в качестве штаба, пытаясь скрыть ключевые узлы управления.

АТЕШ разведал местонахождение подразделения оккупантов РФ

Агенты движения фиксируют резкий рост активности в районе военной базы отдыха "Севастополь". Этот комплекс, ранее предназначавшийся для отдыха и реабилитации военнослужащих, теперь превращен захватчиками в замаскированный центр военного управления.

По полученным данным, в помещениях базы размещена военная часть, состоящая из военных аналитиков, IT-специалистов и штабных офицеров.

Большинство из них передвигаются в гражданской одежде, чтобы объект выглядел как обычный дом отдыха и не привлекал лишнего внимания.

Захватчики цинично прикрываются объектом, который должен был служить для лечения и восстановления своих солдат, а действительно превратили его в штаб. Это еще одно доказательство того, что они в панике ищут любые способы спрятать ключевые узлы управления.

АТЕШ продолжает наблюдение за этой частью и ее деятельностью.

