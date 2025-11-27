АТЕШ нашел замаскированный штаб оккупантов РФ на базе отдыха в Севастополе

Российские захватчики используют базы отдыха во временно оккупированном Севастополе для размещения военных подразделений. Об этом узнало партизанское движение АТЕШ.

АТЕШ разведал местонахождение подразделения оккупантов РФ

Агенты движения фиксируют резкий рост активности в районе военной базы отдыха "Севастополь". Этот комплекс, ранее предназначавшийся для отдыха и реабилитации военнослужащих, теперь превращен захватчиками в замаскированный центр военного управления.

По полученным данным, в помещениях базы размещена военная часть, состоящая из военных аналитиков, IT-специалистов и штабных офицеров. Поделиться

Большинство из них передвигаются в гражданской одежде, чтобы объект выглядел как обычный дом отдыха и не привлекал лишнего внимания.

Захватчики цинично прикрываются объектом, который должен был служить для лечения и восстановления своих солдат, а действительно превратили его в штаб. Это еще одно доказательство того, что они в панике ищут любые способы спрятать ключевые узлы управления.