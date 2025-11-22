АТЕШ провел разведку стратегического ядерного подразделения армии РФ в Ивановской области
Категория
Мир
Дата публикации

АТЕШ провел разведку стратегического ядерного подразделения армии РФ в Ивановской области

АТЕШ
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Агенты сопротивления АТЕШ провели детальную разведку на территории одной из ключевых воинских частей в Ивановской области. Объектом наблюдения стала 54-я гвардейская ракетная ордена Кутузова дивизия (в/ч 34048).

Главные тезисы

  • АТЕШ провела разведку на ядерном подразделении 54-й гвардейской дивизии РФ в Ивановской области.
  • Отсутствие систем противовоздушной обороны на объекте свидетельствует о его уязвимости перед возможными атаками.
  • Полученные данные переданы представителям Сил обороны Украины для принятия мер по усилению защиты военных объектов.

АТЕШ провел разведку стратегического ядерного подразделения в Ивановской области

Объект расположен по адресу: ул. Гвардейская, 16

Координаты расположения части: 56.867947, 40.514667.

Это является одним из важнейших в структуре Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ, поскольку на его вооружении находятся современные мобильные ракетные комплексы «Ярс» и «Тополь-М», являющиеся носителями ядерного оружия.

В ходе наблюдения и фиксации объекта и территории вокруг установлено, что средства противовоздушной обороны (ПВО) полностью отсутствуют. По нашим данным, все системы ПВО, ранее защищавшие этот важнейший военный объект, были опрокинуты ближе к линии фронта.

Это оставляет стратегический ядерный объект и город практически беззащитным. Отсутствие ПВО на объекте такового стратегического уровня является ярким свидетельством критических утрат и нехватки средств ПВО у военного командования РФ.

Агенты провели качественную и точную разведку, собрав и передав полезную информацию о состоянии и расположении сил и средств дивизии представителям Сил обороны Украины.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ провел разведку стратегической нефтебазы армии РФ вблизи Орла
нефтебаза
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ провел разведку бригады морской пехоты армии РФ в Севастополе
АТЕШ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ провел разведку воинских частей армии РФ под Санкт-Петербургом
АТЕШ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?