Агенты сопротивления АТЕШ провели детальную разведку на территории одной из ключевых воинских частей в Ивановской области. Объектом наблюдения стала 54-я гвардейская ракетная ордена Кутузова дивизия (в/ч 34048).
Главные тезисы
- АТЕШ провела разведку на ядерном подразделении 54-й гвардейской дивизии РФ в Ивановской области.
- Отсутствие систем противовоздушной обороны на объекте свидетельствует о его уязвимости перед возможными атаками.
- Полученные данные переданы представителям Сил обороны Украины для принятия мер по усилению защиты военных объектов.
Объект расположен по адресу: ул. Гвардейская, 16
Координаты расположения части: 56.867947, 40.514667.
Это является одним из важнейших в структуре Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ, поскольку на его вооружении находятся современные мобильные ракетные комплексы «Ярс» и «Тополь-М», являющиеся носителями ядерного оружия.
В ходе наблюдения и фиксации объекта и территории вокруг установлено, что средства противовоздушной обороны (ПВО) полностью отсутствуют. По нашим данным, все системы ПВО, ранее защищавшие этот важнейший военный объект, были опрокинуты ближе к линии фронта.
Это оставляет стратегический ядерный объект и город практически беззащитным. Отсутствие ПВО на объекте такового стратегического уровня является ярким свидетельством критических утрат и нехватки средств ПВО у военного командования РФ.
