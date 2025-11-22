Агенты сопротивления АТЕШ провели детальную разведку на территории одной из ключевых воинских частей в Ивановской области. Объектом наблюдения стала 54-я гвардейская ракетная ордена Кутузова дивизия (в/ч 34048).

АТЕШ провел разведку стратегического ядерного подразделения в Ивановской области

Объект расположен по адресу: ул. Гвардейская, 16

Координаты расположения части: 56.867947, 40.514667.

Это является одним из важнейших в структуре Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ, поскольку на его вооружении находятся современные мобильные ракетные комплексы «Ярс» и «Тополь-М», являющиеся носителями ядерного оружия.

В ходе наблюдения и фиксации объекта и территории вокруг установлено, что средства противовоздушной обороны (ПВО) полностью отсутствуют. По нашим данным, все системы ПВО, ранее защищавшие этот важнейший военный объект, были опрокинуты ближе к линии фронта.

Это оставляет стратегический ядерный объект и город практически беззащитным. Отсутствие ПВО на объекте такового стратегического уровня является ярким свидетельством критических утрат и нехватки средств ПВО у военного командования РФ.