АТЕШ провел разведку стратегической нефтебазы армии РФ вблизи Орла

Агенты движения сопротивления АТЕШ провели разведку стратегической нефтебазы в Орловской области, что обеспечивает российских окупантов на Харьковском и Курском направлениях фронта.
Главные тезисы
- Агенты движения сопротивления АТЕШ провели успешную разведку нефтебазы в Орловской области, обеспечивающей российских оккупантов на Харьковском и Курском направлениях.
- Разведанная нефтебаза является ключевым логистическим узлом и обеспечивает до 40% горючего для вражеских группировок на фронтах.
- Оккупанты предпринимают меры по защите объекта, но АТЕШ уже располагает точной информацией для ударов на нефтебазу.
АТЕШ узнал важные детали о стратегической российской нефтебазе
Агенты АТЕШ завершили разведку ключевой нефтебазы в районе Орла — важного логистического узла в системе снабжения оккупационных войск.
Как отметили партизаны, через этот объект проходит до 40% горючего для вражеских группировок на Харьковском и Курском направлениях.
По информации агентов, оккупанты пытаются защитить объект, натягивая специальные сети против дронов над резервуарами.
Объект охраняется несколькими кольцами безопасности, включая патрули и сотрудники ФСБ, но, по словам источников АТЕШ, эта система уязвима.
В сети заявляют, что имеют информаторов как по периметру, так и внутри служб объекта — в частности, данные о графиках поставки, уязвимых местах и режиме работы охраны.
Вся собранная информация, сообщают в АТЕШ, передана Силам обороны Украины. В сети подчеркнули, что каждый такой логистический узел представляет собой потенциальную цель для точечных ударов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-