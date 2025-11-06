АТЕШ провел разведку стратегической нефтебазы армии РФ вблизи Орла

Агенты движения сопротивления АТЕШ провели разведку стратегической нефтебазы в Орловской области, что обеспечивает российских окупантов на Харьковском и Курском направлениях фронта.

АТЕШ узнал важные детали о стратегической российской нефтебазе

Агенты АТЕШ завершили разведку ключевой нефтебазы в районе Орла — важного логистического узла в системе снабжения оккупационных войск.

Как отметили партизаны, через этот объект проходит до 40% горючего для вражеских группировок на Харьковском и Курском направлениях.

По информации агентов, оккупанты пытаются защитить объект, натягивая специальные сети против дронов над резервуарами.

Но эти меры предосторожны — мы уже получили точные координаты всех ключевых объектов и схемы их расположения. Поделиться

Объект охраняется несколькими кольцами безопасности, включая патрули и сотрудники ФСБ, но, по словам источников АТЕШ, эта система уязвима.

В сети заявляют, что имеют информаторов как по периметру, так и внутри служб объекта — в частности, данные о графиках поставки, уязвимых местах и режиме работы охраны.

Вся собранная информация, сообщают в АТЕШ, передана Силам обороны Украины. В сети подчеркнули, что каждый такой логистический узел представляет собой потенциальную цель для точечных ударов.