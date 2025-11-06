АТЕШ провів розвідку стратегічної нафтобази армії РФ поблизу Орла

Агенти руху опору АТЕШ провели розвідку стратегічної нафтобази в Орловській області, що забезпечує російських окупантів на Харківському та Курському напрямках фронту.

АТЕШ дізнався важливі деталі про стратегічну російську нафтобазу

Агенти АТЕШ завершили розвідку ключової нафтобази в районі Орла — важливого логістичного вузла у системі постачання окупаційних військ.

Як зазначили партизани, через цей об'єкт проходить до 40% пального для ворожих угруповань на Харківському та Курському напрямках.

За інформацією агентів, окупанти намагаються захистити об'єкт, натягуючи спеціальні мережі проти дронів над резервуарами.

Але ці запобіжні заходи марні — ми вже отримали точні координати всіх ключових об'єктів і схеми їхнього розташування. Поширити

Об'єкт охороняється кількома кільцями безпеки, включно з патрулями та співробітниками ФСБ, але, за словами джерел АТЕШ, ця система вразлива.

У мережі заявляють, що мають інформаторів як за периметром, так і всередині служб об'єкта — зокрема дані про графіки постачання, вразливі місця та режим роботи охорони.

Усю зібрану інформацію, повідомляють в АТЕШ, передано Силам оборони України. У мережі підкреслили, що кожен такий логістичний вузол є потенційною ціллю для точкових ударів.