АТЕШ провів розвідку стратегічної нафтобази армії РФ поблизу Орла

Агенти руху опору АТЕШ провели розвідку стратегічної нафтобази в Орловській області, що забезпечує російських окупантів на Харківському та Курському напрямках фронту.
Головні тези:
- Агенти руху опору АТЕШ успішно завершили розвідку стратегічної нафтобази в Орловській області, яка є ключовим логістичним вузлом для російських окупантів.
- Розвідана нафтобаза забезпечує до 40% пального для ворожих угруповань на Харківському та Курському напрямках фронту.
- Окупанти намагаються захистити об'єкт шляхом встановлення спеціальних мереж проти дронів, але АТЕШ вже має всю необхідну інформацію для точних ударів.
АТЕШ дізнався важливі деталі про стратегічну російську нафтобазу
Агенти АТЕШ завершили розвідку ключової нафтобази в районі Орла — важливого логістичного вузла у системі постачання окупаційних військ.
Як зазначили партизани, через цей об'єкт проходить до 40% пального для ворожих угруповань на Харківському та Курському напрямках.
За інформацією агентів, окупанти намагаються захистити об'єкт, натягуючи спеціальні мережі проти дронів над резервуарами.
Об'єкт охороняється кількома кільцями безпеки, включно з патрулями та співробітниками ФСБ, але, за словами джерел АТЕШ, ця система вразлива.
У мережі заявляють, що мають інформаторів як за периметром, так і всередині служб об'єкта — зокрема дані про графіки постачання, вразливі місця та режим роботи охорони.
Усю зібрану інформацію, повідомляють в АТЕШ, передано Силам оборони України. У мережі підкреслили, що кожен такий логістичний вузол є потенційною ціллю для точкових ударів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-