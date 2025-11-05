АТЕШ детально розвідав об'єкт ВПК Росії в Орлі — фото

АТЕШ та Таємна Організація Українців розвідали завод в Орлі, що виготовляє сталь для ракет «Калібр».
Головні тези:
- Розвідка українських агентів АТЕШ та Таємної Організації Українців виявила, що завод в Орлі виробляє сталь для ракет «Калібр».
- Співробітники заводу, етнічні українці, розкрили структуру виробничих ланцюжків і важливість підприємства для військового комплексу Росії.
- Матеріали, виготовлені на заводі «Сєвєрсталь», використовуються для виробництва бронетехніки, зенітно-ракетних систем та реактивних систем залпового вогню.
АТЕШ провів розвідку військового заводу в Орлі
Агенти руху опору провели детальну розвідку орловського заводу «Сєвєрсталь Сталеві Рішення» — частини найбільшої металургійної корпорації Росії, ПАТ «Сєвєрсталь».
Підприємство випускає броньові та суднобудівні сталі, що використовуються для виробництва/ремонту/модернізації зенітно-ракетних систем, реактивних систем залпового вогню, бронеавтомобілів, військових суден та ракет.
Координати об'єкта: 53.044020907, 36.163911485 (м. Орел, індустріальний парк «Орел», виробничий комплекс ПАТ «Северсталь»).
Вироблені «Сєвєрсталлю» матеріали використовуються при створенні:
ракет «Калібр»;
бронетранспортерів БТР-82 та платформи «Бумеранг»;
бронеавтомобілів «Тигр», «Вовк», «Ведмідь», «Тайфун», «Дозор»;
самохідних артилерійських установок «Гіацинт», «Акація», «Мста-С»;
реактивних систем залпового вогню «Торнадо»;
зенітних комплексів "Панцир-С1", "Тор-М2", С-300В/ВМ;
корпусів підводних човнів та фрегатів на заводах «Севмаш», «Янтар», «Адміралтейські верфі» — носіїв ракет «Калібр».
Завод в Орлі відіграє стратегічну роль у забезпеченні військової промисловості РФ, яка веде війну проти України. Його знищення є критично важливим.
Усі зібрані розвідувальні дані передано Силам оборони України для планування ударів по об'єктах ВПК ворога.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-