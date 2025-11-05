АТЕШ детально розвідав об'єкт ВПК Росії в Орлі — фото

АТЕШ та Таємна Організація Українців розвідали завод в Орлі, що виготовляє сталь для ракет «Калібр».

АТЕШ провів розвідку військового заводу в Орлі

Агенти руху опору провели детальну розвідку орловського заводу «Сєвєрсталь Сталеві Рішення» — частини найбільшої металургійної корпорації Росії, ПАТ «Сєвєрсталь».

Також завдяки працівникам підприємства — етнічним українцям із Таємної Організації Українців — вдалося встановити структуру виробничих ланцюжків. Поширити

Підприємство випускає броньові та суднобудівні сталі, що використовуються для виробництва/ремонту/модернізації зенітно-ракетних систем, реактивних систем залпового вогню, бронеавтомобілів, військових суден та ракет.

Координати об'єкта: 53.044020907, 36.163911485 (м. Орел, індустріальний парк «Орел», виробничий комплекс ПАТ «Северсталь»).

Вироблені «Сєвєрсталлю» матеріали використовуються при створенні:

ракет «Калібр»;

бронетранспортерів БТР-82 та платформи «Бумеранг»;

бронеавтомобілів «Тигр», «Вовк», «Ведмідь», «Тайфун», «Дозор»;

самохідних артилерійських установок «Гіацинт», «Акація», «Мста-С»;

реактивних систем залпового вогню «Торнадо»;

зенітних комплексів "Панцир-С1", "Тор-М2", С-300В/ВМ;

корпусів підводних човнів та фрегатів на заводах «Севмаш», «Янтар», «Адміралтейські верфі» — носіїв ракет «Калібр».

Завод в Орлі відіграє стратегічну роль у забезпеченні військової промисловості РФ, яка веде війну проти України. Його знищення є критично важливим.