Агенти АТЕШ повідомляють про хвилю дезертирства у 74-ій бригаді на Покровському напрямку.
Головні тези:
- Критичний рівень дезертирства серед російських військових у 74-ій бригаді на Покровському напрямку створює серйозні проблеми для командування.
- Недоотримання медичної допомоги пораненим та приховування реальних втрат спричиняє паніку серед солдатів, що призводить до масового дезертирства.
- АТЕШ закликає військовослужбовців піднятися на захист власних життів, оскільки командування ризикує їхнім здоров'ям у безвиході.
Російські військові дезертують з підрозділів у Покровську
Наші агенти зі складу 74-ї окремої мотострілецької бригади ВС Росії, яка зазнає величезних втрат на Покровському напрямку, повідомляють про критичну хвилю дезертирства.
Командування, одержуване метою якнайшвидше захопити Покровськ, безперервно кидає особовий склад у самогубні штурми, не даючи солдатам відпочинку.
Тільки за останній тиждень 38 бійців залишили позиції 74-ї бригади, попри те, що в тилу ворога формуються спеціальні групи для їхнього вилову. Ефективне застосування спеціальних підрозділів СОУ лише посилює паніку серед окупантів.
АТЕШ звертається до військовослужбовців російських окупаційних військ на Покровському напрямку: ваше командування кидає вас на смерть, а поранених залишає гнити на полі бою. Дезертирство — єдиний спосіб зберегти життя!
