АТЕШ дізнався про хвилю дезертирства з армії РФ на Покровському напрямку
АТЕШ дізнався про хвилю дезертирства з армії РФ на Покровському напрямку

окупанти
Джерело:  АТЕШ

Агенти АТЕШ повідомляють про хвилю дезертирства у 74-ій бригаді на Покровському напрямку.

Головні тези:

  • Критичний рівень дезертирства серед російських військових у 74-ій бригаді на Покровському напрямку створює серйозні проблеми для командування.
  • Недоотримання медичної допомоги пораненим та приховування реальних втрат спричиняє паніку серед солдатів, що призводить до масового дезертирства.
  • АТЕШ закликає військовослужбовців піднятися на захист власних життів, оскільки командування ризикує їхнім здоров'ям у безвиході.

Російські військові дезертують з підрозділів у Покровську

Наші агенти зі складу 74-ї окремої мотострілецької бригади ВС Росії, яка зазнає величезних втрат на Покровському напрямку, повідомляють про критичну хвилю дезертирства.

Командування, одержуване метою якнайшвидше захопити Покровськ, безперервно кидає особовий склад у самогубні штурми, не даючи солдатам відпочинку.

Ключовим фактором дезертирства є повна відсутність евакуації поранених із поля бою та не надання їм медичної допомоги. Загиблих окупантів цинічно записують як зниклих безвісти, щоб приховати реальні втрати.

Тільки за останній тиждень 38 бійців залишили позиції 74-ї бригади, попри те, що в тилу ворога формуються спеціальні групи для їхнього вилову. Ефективне застосування спеціальних підрозділів СОУ лише посилює паніку серед окупантів.

АТЕШ звертається до військовослужбовців російських окупаційних військ на Покровському напрямку: ваше командування кидає вас на смерть, а поранених залишає гнити на полі бою. Дезертирство — єдиний спосіб зберегти життя!

