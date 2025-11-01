Агенти АТЕШ повідомляють про хвилю дезертирства у 74-ій бригаді на Покровському напрямку.

Російські військові дезертують з підрозділів у Покровську

Наші агенти зі складу 74-ї окремої мотострілецької бригади ВС Росії, яка зазнає величезних втрат на Покровському напрямку, повідомляють про критичну хвилю дезертирства.

Командування, одержуване метою якнайшвидше захопити Покровськ, безперервно кидає особовий склад у самогубні штурми, не даючи солдатам відпочинку.

Ключовим фактором дезертирства є повна відсутність евакуації поранених із поля бою та не надання їм медичної допомоги. Загиблих окупантів цинічно записують як зниклих безвісти, щоб приховати реальні втрати.

Тільки за останній тиждень 38 бійців залишили позиції 74-ї бригади, попри те, що в тилу ворога формуються спеціальні групи для їхнього вилову. Ефективне застосування спеціальних підрозділів СОУ лише посилює паніку серед окупантів.