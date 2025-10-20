АТЕШ провів розвідку позицій бригади армії РФ у Севастополі

Агенти АТЕШ провели розвідку 127 окремої розвідувальної бригади (в/ч 67606), дислокованої в окупованому Севастополі. Підрозділ входить до складу 22-го армійського корпусу берегових військ ЧФ РФ та активно використовується на Херсонському напрямку.
Головні тези:
- Агенти АТЕШ виявили основні об'єкти та маршрути командного складу бригади армії РФ у Севастополі.
- 127-та окрема розвідувальна бригада спеціалізується на розвідувальних та штурмових операціях.
- Інформація, отримана в ході розвідки, була оперативно передана Силам оборони України для вжиття відповідних заходів.
АТЕШ провів розвідку 127-ї ОРБ окупантів у Севастополі
Бригада, сформована у 2014 році після окупації Криму, спеціалізується на розвідувальних та штурмових операціях.
Усю інформацію оперативно передано Силам оборони України для вжиття відповідних заходів.
Робота з розкриття структур окупаційних військ у Криму триває. АТЕШ демонструє, що навіть елітні підрозділи не захищені від нашого впливу.
