АТЕШ провів розвідку позицій бригади армії РФ у Севастополі
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ
Джерело:  АТЕШ

Агенти АТЕШ провели розвідку 127 окремої розвідувальної бригади (в/ч 67606), дислокованої в окупованому Севастополі. Підрозділ входить до складу 22-го армійського корпусу берегових військ ЧФ РФ та активно використовується на Херсонському напрямку.

Головні тези:

  • Агенти АТЕШ виявили основні об'єкти та маршрути командного складу бригади армії РФ у Севастополі.
  • 127-та окрема розвідувальна бригада спеціалізується на розвідувальних та штурмових операціях.
  • Інформація, отримана в ході розвідки, була оперативно передана Силам оборони України для вжиття відповідних заходів.

Бригада, сформована у 2014 році після окупації Криму, спеціалізується на розвідувальних та штурмових операціях.

Агентами АТЕШ встановлено місця дислокації головних об'єктів військової частини, графіки чергувань на постах, а також маршрути пересування командного складу.

Усю інформацію оперативно передано Силам оборони України для вжиття відповідних заходів.

Робота з розкриття структур окупаційних військ у Криму триває. АТЕШ демонструє, що навіть елітні підрозділи не захищені від нашого впливу.

