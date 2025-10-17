Агенти АТЕШ повідомляють про масову втечу військовослужбовців з Херсонського напрямку. Жорстоке поводження командирів, безглузді штурми та відсутність ротації змушують солдатів кидати позиції.
Головні тези:
- Масове дезертирство в армії РФ на Херсонському напрямку спричинене жорстоким поводженням командирів та відсутністю ротації.
- Командування угруповання військ «Дніпро» вживає заходів з посилення контролю та блокади для запобігання втечам.
- Військова поліція та патрулі проводять тотальні перевірки та обшуки для затримання дезертирів на Херсонському напрямку.
Хвиля дезертирства серед окупантів накрила Херсонський напрямок
У відповідь командування угруповання військ «Дніпро» розгорнуло в районі Вірменська посилені блокпости та патрулі. Військова поліція та патрулі проводять тотальні перевірки документів та обшуки у пошуках дезертирів.
Агенти з-поміж місцевих жителів повідомляють, що дуже часто дезертири захоплюють житлові будинки, а у разі їх виявлення застосовують зброю.
