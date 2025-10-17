АТЕШ фіксує випадки масового дезертирства у підрозділах армії РФ на Херсонському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ фіксує випадки масового дезертирства у підрозділах армії РФ на Херсонському напрямку

дезертир
Джерело:  АТЕШ

Агенти АТЕШ повідомляють про масову втечу військовослужбовців з Херсонського напрямку. Жорстоке поводження командирів, безглузді штурми та відсутність ротації змушують солдатів кидати позиції.

Головні тези:

  • Масове дезертирство в армії РФ на Херсонському напрямку спричинене жорстоким поводженням командирів та відсутністю ротації.
  • Командування угруповання військ «Дніпро» вживає заходів з посилення контролю та блокади для запобігання втечам.
  • Військова поліція та патрулі проводять тотальні перевірки та обшуки для затримання дезертирів на Херсонському напрямку.

Хвиля дезертирства серед окупантів накрила Херсонський напрямок

У відповідь командування угруповання військ «Дніпро» розгорнуло в районі Вірменська посилені блокпости та патрулі. Військова поліція та патрулі проводять тотальні перевірки документів та обшуки у пошуках дезертирів.

Агенти з-поміж місцевих жителів повідомляють, що дуже часто дезертири захоплюють житлові будинки, а у разі їх виявлення застосовують зброю.

АТЕШ звертається до військовослужбовців ЗС РФ: не чекайте, поки вас упіймають або відправлять на вірну смерть. Ми організуємо ваш безпечний вихід із гарантією збереження життя.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ здійснив зухвалу диверсію на ТОТ Запорізької області — відео
диверсія
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ провів розвідку військової частини армії РФ у Тиві
АТЕШ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ заявив про катастрофічні втрати окупантів РФ на південному напрямку фронту
втрати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?