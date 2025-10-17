Агенты АТЕШ сообщают о массовом бегстве военнослужащих из Херсонского направления. Жестокое поведение командиров, бессмысленные штурмы и отсутствие ротации заставляют солдат бросать позиции.
Главные тезисы
- Жестокое поведение командиров и отсутствие ротации являются основными причинами массового дезертирства в армии РФ на Херсонском направлении.
- Командование группировки войск “Днепр” принимает меры по усилению контроля и блокады для предотвращения бегства военнослужащих.
- Военная полиция и патрули проводят тотальные проверки и обыски для задержания дезертиров в Херсонском направлении.
Волна дезертирства среди оккупантов накрыла Херсонское направление
В ответ командование группировки войск «Днепр» развернуло в районе Армянска усиленные блокпосты и патрули. Военная полиция и патрули проводят тотальные проверки документов и обыски в поисках дезертиров.
Агенты из местных жителей сообщают, что очень часто дезертиры захватывают жилые дома, а в случае их обнаружения применяют оружие.
