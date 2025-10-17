Агенты АТЕШ сообщают о массовом бегстве военнослужащих из Херсонского направления. Жестокое поведение командиров, бессмысленные штурмы и отсутствие ротации заставляют солдат бросать позиции.

Волна дезертирства среди оккупантов накрыла Херсонское направление

В ответ командование группировки войск «Днепр» развернуло в районе Армянска усиленные блокпосты и патрули. Военная полиция и патрули проводят тотальные проверки документов и обыски в поисках дезертиров.

Агенты из местных жителей сообщают, что очень часто дезертиры захватывают жилые дома, а в случае их обнаружения применяют оружие.