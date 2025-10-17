АТЕШ фиксирует случаи массового дезертирства в подразделениях армии РФ на Херсонском направлении
АТЕШ фиксирует случаи массового дезертирства в подразделениях армии РФ на Херсонском направлении

Источник:  АТЕШ

Агенты АТЕШ сообщают о массовом бегстве военнослужащих из Херсонского направления. Жестокое поведение командиров, бессмысленные штурмы и отсутствие ротации заставляют солдат бросать позиции.

Главные тезисы

  • Жестокое поведение командиров и отсутствие ротации являются основными причинами массового дезертирства в армии РФ на Херсонском направлении.
  • Командование группировки войск “Днепр” принимает меры по усилению контроля и блокады для предотвращения бегства военнослужащих.
  • Военная полиция и патрули проводят тотальные проверки и обыски для задержания дезертиров в Херсонском направлении.

Волна дезертирства среди оккупантов накрыла Херсонское направление

В ответ командование группировки войск «Днепр» развернуло в районе Армянска усиленные блокпосты и патрули. Военная полиция и патрули проводят тотальные проверки документов и обыски в поисках дезертиров.

Агенты из местных жителей сообщают, что очень часто дезертиры захватывают жилые дома, а в случае их обнаружения применяют оружие.

АТЕШ обращается к военнослужащим ВС РФ: не ждите, пока вас поймают или отправят на верную смерть. Мы организуем ваш безопасный выход с гарантией сохранения жизни.

