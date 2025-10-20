АТЕШ провел разведку позиций бригады армии РФ в Севастополе

Агенты АТЕШ провели разведку 127 отдельной разведывательной бригады (в/ч 67606), дислоцированной в оккупированном Севастополе. Подразделение входит в состав 22-го армейского корпуса береговых войск ЧФ РФ и активно используется на Херсонском направлении.
Главные тезисы
- Агенты АТЕШ провели разведку позиций 127-й отдельной разведывательной бригады армии РФ в Севастополе.
- Бригада специализируется на разведывательных и штурмовых операциях.
- Информация об объектах и маршрутах передана Силам обороны Украины.
АТЕШ провел разведку 127-й ОРБ оккупантов в Севастополе
Бригада, сформированная в 2014 году после оккупации Крыма, специализируется на разведывательных и штурмовых операциях.
Вся информация оперативно передана Силам обороны Украины для принятия соответствующих мер.
Работа по раскрытию структур оккупационных войск в Крыму продолжается. АТЕШ показывает, что даже элитные подразделения не защищены от нашего влияния.
