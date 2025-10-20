АТЕШ провел разведку позиций бригады армии РФ в Севастополе
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ провел разведку позиций бригады армии РФ в Севастополе

АТЕШ
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Агенты АТЕШ провели разведку 127 отдельной разведывательной бригады (в/ч 67606), дислоцированной в оккупированном Севастополе. Подразделение входит в состав 22-го армейского корпуса береговых войск ЧФ РФ и активно используется на Херсонском направлении.

Главные тезисы

  • Агенты АТЕШ провели разведку позиций 127-й отдельной разведывательной бригады армии РФ в Севастополе.
  • Бригада специализируется на разведывательных и штурмовых операциях.
  • Информация об объектах и маршрутах передана Силам обороны Украины.

АТЕШ провел разведку 127-й ОРБ оккупантов в Севастополе

Бригада, сформированная в 2014 году после оккупации Крыма, специализируется на разведывательных и штурмовых операциях.

Агентами АТЕШ установлены места дислокации главных объектов воинской части, графики дежурств на постах, а также маршруты передвижения командного состава.

Вся информация оперативно передана Силам обороны Украины для принятия соответствующих мер.

Работа по раскрытию структур оккупационных войск в Крыму продолжается. АТЕШ показывает, что даже элитные подразделения не защищены от нашего влияния.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ провел разведку ИВЦ Черноморского флота РФ в Севастополе
АТЕШ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ провел разведку воинской части армии РФ в Тиве
Тива
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ фиксирует случаи массового дезертирства в подразделениях армии РФ на Херсонском направлении
оккупант

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?