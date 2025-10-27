АТЕШ провів розвідку стратегічних об'єктів армії РФ у Севастополі

У Севастополі партизани провели комплексну розвідку управління урядового зв'язку та спецпідрозділу "Альфа". Ці стратегічні об'єкти тепер є мозковим центром окупантів.
Головні тези:
- Партизани виконали комплексну розвідку стратегічних об'єктів у Севастополі, включаючи управління урядового зв'язку та спецпідрозділ “Альфа”.
- Мозковий центр окупантів у півострові був ідентифікований як ключове місце для координації силових дій і зв'язку з Москвою.
- Агенти змогли отримати важливі дані про роботу об'єктів і внутрішню структуру управління, що вже передані Силам оборони України.
АТЕШ дістався мозкового центру окупантів у Севастополі
Як розповіли партизани, їхні агенти завершили комплексну розвідку Управління урядового зв'язку ФСТ Росії в Севастополі, а також прилеглих об'єктів, що використовуються спецпідрозділом "Альфа" та для складування обладнання ФСБ.
Саме ця група будівель, з численними антенами та супутниковими тарілками на дахах, є ключовим центром управління окупаційною адміністрацією та силовими структурами у Криму.
За даними агентів, саме тут нещодавно розмістилися нові групи високопоставлених офіцерів із Москви, які прибули для посилення контролю над півостровом.
Попри багаторівневу систему безпеки, агенти руху змогли отримати важливі дані про режими роботи, схеми охорони, маршрути переміщення персоналу та передачу секретних документів між штабами.
Зібрана інформація, включно з точними координатами об’єктів і внутрішньою структурою управління, вже передана Силам оборони України.
Як зазначили у русі, ці відомості мають стратегічне значення для дестабілізації системи управління окупантів у Криму.
Ми бачимо все, навіть те, що ворог вважає надійно схованим. Звільнення Криму стає дедалі ближчим.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-