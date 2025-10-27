АТЕШ провів розвідку стратегічних об'єктів армії РФ у Севастополі
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ провів розвідку стратегічних об'єктів армії РФ у Севастополі

АТЕШ
Read in English
Джерело:  АТЕШ

У Севастополі партизани провели комплексну розвідку управління урядового зв'язку та спецпідрозділу "Альфа". Ці стратегічні об'єкти тепер є мозковим центром окупантів.

Головні тези:

  • Партизани виконали комплексну розвідку стратегічних об'єктів у Севастополі, включаючи управління урядового зв'язку та спецпідрозділ “Альфа”.
  • Мозковий центр окупантів у півострові був ідентифікований як ключове місце для координації силових дій і зв'язку з Москвою.
  • Агенти змогли отримати важливі дані про роботу об'єктів і внутрішню структуру управління, що вже передані Силам оборони України.

АТЕШ дістався мозкового центру окупантів у Севастополі

Як розповіли партизани, їхні агенти завершили комплексну розвідку Управління урядового зв'язку ФСТ Росії в Севастополі, а також прилеглих об'єктів, що використовуються спецпідрозділом "Альфа" та для складування обладнання ФСБ.

Саме ця група будівель, з численними антенами та супутниковими тарілками на дахах, є ключовим центром управління окупаційною адміністрацією та силовими структурами у Криму.

Ці стратегічні об'єкти тепер є мозковим центром окупантів. Через них координуються дії всіх силовиків, передаються накази вищого командування, а також ведеться шифрований зв'язок із Москвою та окупаційними військами на материковій частині України.

За даними агентів, саме тут нещодавно розмістилися нові групи високопоставлених офіцерів із Москви, які прибули для посилення контролю над півостровом.

Попри багаторівневу систему безпеки, агенти руху змогли отримати важливі дані про режими роботи, схеми охорони, маршрути переміщення персоналу та передачу секретних документів між штабами.

Зібрана інформація, включно з точними координатами об’єктів і внутрішньою структурою управління, вже передана Силам оборони України.

Як зазначили у русі, ці відомості мають стратегічне значення для дестабілізації системи управління окупантів у Криму.

Ми бачимо все, навіть те, що ворог вважає надійно схованим. Звільнення Криму стає дедалі ближчим.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ провів розвідку ІОЦ Чорноморського флоту РФ у Севастополі
АТЕШ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ заявив про катастрофічні втрати окупантів РФ на південному напрямку фронту
втрати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ провів розвідку позицій бригади армії РФ у Севастополі
АТЕШ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?