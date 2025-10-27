АТЕШ провел разведку стратегических объектов армии РФ в Севастополе

В Севастополе партизаны провели комплексную разведку управления правительственной связи и спецподразделения "Альфа". Эти стратегические объекты сейчас являются мозговым центром окупантов.
Главные тезисы
- Партизаны провели разведку стратегических объектов в Севастополе, включая управление правительственной связью и спецподразделение “Альфа”.
- Мозговой центр оккупантов в полуострове был раскрыт и идентифицирован как ключевое место для координации силовых действий и связи с Москвой.
- Агенты собрали важные данные о внутренней структуре управления объектов и передали их Силам обороны Украины.
АТЕШ добрался до мозгового центра окупантов в Севастополе
Как рассказали партизаны, их агенты завершили комплексную разведку Управления правительственной связи ФСО России в Севастополе, а также близлежащих объектов, используемых спецподразделением "Альфа" и для складирования оборудования ФСБ.
Именно эта группа зданий с многочисленными антеннами и спутниковыми тарелками на крышах является ключевым центром управления оккупационной администрацией и силовыми структурами в Крыму.
По данным агентов, именно здесь недавно разместились новые группы высокопоставленных офицеров из Москвы, прибывших для усиления контроля над полуостровом.
Несмотря на многоуровневую систему безопасности, агенты движения смогли получить важные данные о режимах работы, схемах охраны, маршрутах перемещения персонала и передаче секретных документов между штабами.
Собранная информация, включая точные координаты объектов и внутреннюю структуру управления, уже передана Силам обороны Украины.
Как отметили в движении, эти сведения имеют стратегическое значение для дестабилизации системы управления оккупантов в Крыму.
Мы видим все, даже то, что враг считает надежно спрятанным. Освобождение Крыма становится все более близким.
