АТЕШ провел разведку стратегических объектов армии РФ в Севастополе
АТЕШ провел разведку стратегических объектов армии РФ в Севастополе

АТЕШ
Источник:  АТЕШ

В Севастополе партизаны провели комплексную разведку управления правительственной связи и спецподразделения "Альфа". Эти стратегические объекты сейчас являются мозговым центром окупантов.

Главные тезисы

  • Партизаны провели разведку стратегических объектов в Севастополе, включая управление правительственной связью и спецподразделение “Альфа”.
  • Мозговой центр оккупантов в полуострове был раскрыт и идентифицирован как ключевое место для координации силовых действий и связи с Москвой.
  • Агенты собрали важные данные о внутренней структуре управления объектов и передали их Силам обороны Украины.

АТЕШ добрался до мозгового центра окупантов в Севастополе

Как рассказали партизаны, их агенты завершили комплексную разведку Управления правительственной связи ФСО России в Севастополе, а также близлежащих объектов, используемых спецподразделением "Альфа" и для складирования оборудования ФСБ.

Именно эта группа зданий с многочисленными антеннами и спутниковыми тарелками на крышах является ключевым центром управления оккупационной администрацией и силовыми структурами в Крыму.

Эти стратегические объекты сейчас являются мозговым центром окупантов. Через них координируются действия всех силовиков, передаются приказы высшего командования, ведется шифрованная связь с Москвой и оккупационными войсками на материковой части Украины.

По данным агентов, именно здесь недавно разместились новые группы высокопоставленных офицеров из Москвы, прибывших для усиления контроля над полуостровом.

Несмотря на многоуровневую систему безопасности, агенты движения смогли получить важные данные о режимах работы, схемах охраны, маршрутах перемещения персонала и передаче секретных документов между штабами.

Собранная информация, включая точные координаты объектов и внутреннюю структуру управления, уже передана Силам обороны Украины.

Как отметили в движении, эти сведения имеют стратегическое значение для дестабилизации системы управления оккупантов в Крыму.

Мы видим все, даже то, что враг считает надежно спрятанным. Освобождение Крыма становится все более близким.

Как вам такое?

