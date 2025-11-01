Агенты АТЕШ сообщают о волне дезертирства в 74-й бригаде на Покровском направлении.

Российские военные дезертируют из подразделений в Покровске

Наши агенты из состава 74-й отдельной мотострелковой бригады ВС России, которая несёт огромные потери на Покровском направлении, сообщают о критической волне дезертирства.

Командование, получаемое целью как можно быстрее захватить Покровск, непрерывно бросает личный состав в самоубийственные штурмы, не давая солдатам отдыха.

Ключевым фактором дезертирства является полное отсутствие эвакуации раненых с поля боя и не оказание им медицинской помощи. Погибших окупантов цинично записывают как пропавших без вести, чтобы скрыть реальные потери.

Только за последнюю неделю 38 бойцов покинули позиции 74-й бригады, несмотря на то, что в тылу врага формируются специальные группы для их отлова. Эффективное применение специальных подразделений СОУ только усиливает панику среди окупантов.