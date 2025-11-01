АТЕШ узнал о волне дезертирства из армии РФ на Покровском направлении
АТЕШ узнал о волне дезертирства из армии РФ на Покровском направлении

Покровск
Источник:  АТЕШ

Агенты АТЕШ сообщают о волне дезертирства в 74-й бригаде на Покровском направлении.

Главные тезисы

  • Критический уровень дезертирства в 74-й бригаде на Покровском направлении создает серьезные проблемы для командования.
  • Недополучение медицинской помощи раненым и сокрытие реальных потерь ведут к массовому дезертирству в российских вооруженных силах.
  • Отсутствие эвакуации раненых с поля боя и неоказание им медицинской помощи становятся ключевыми факторами дезертирства.

Российские военные дезертируют из подразделений в Покровске

Наши агенты из состава 74-й отдельной мотострелковой бригады ВС России, которая несёт огромные потери на Покровском направлении, сообщают о критической волне дезертирства.

Командование, получаемое целью как можно быстрее захватить Покровск, непрерывно бросает личный состав в самоубийственные штурмы, не давая солдатам отдыха.

Ключевым фактором дезертирства является полное отсутствие эвакуации раненых с поля боя и не оказание им медицинской помощи. Погибших окупантов цинично записывают как пропавших без вести, чтобы скрыть реальные потери.

Только за последнюю неделю 38 бойцов покинули позиции 74-й бригады, несмотря на то, что в тылу врага формируются специальные группы для их отлова. Эффективное применение специальных подразделений СОУ только усиливает панику среди окупантов.

АТЕШ обращается к военнослужащим российских оккупационных войск на Покровском направлении: ваше командование бросает вас на смерть, а раненых оставляет гнить на поле боя. Дезертирство — единственный способ сохранить жизнь!

