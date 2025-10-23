АТЕШ совершил дерзкую диверсию на железной дороге в Чувашии РФ — видео
АТЕШ совершил дерзкую диверсию на железной дороге в Чувашии РФ — видео

Источник:  АТЕШ

Агент АТЕШ успешно провел диверсию на стратегически важном железнодорожном участке возле населенного пункта Мыслец Чувашской Республики.

Агенты АТЕШ парализовали железнодорожные перевозки оккупантов в Чувашии

В результате точного влияния на ключевые объекты инфраструктуры было временно заблокировано движение военных эшелонов в критически важном направлении.

Этот железнодорожный узел важен для переброски военных грузов с заводов Поволжья и Урала, включая технику, боеприпасы и ГСМ.

Его выведение из строя парализовало логистику окупантов, сорвав своевременную поставку на фронт и заставив противника перенаправлять грузы через удлиненные маршруты, что создало каскадные сбои в системе снабжения.

