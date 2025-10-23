АТЕШ здійснив зухвалу диверсію на залізниці у Чувашії РФ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

АТЕШ здійснив зухвалу диверсію на залізниці у Чувашії РФ — відео

вогонь
Джерело:  АТЕШ

Агент АТЕШ успішно провів диверсію на стратегічно важливій залізничній ділянці біля населеного пункту Мислець Чуваської Республіки.

Головні тези:

  • Агенти організації АТЕШ здійснили диверсію на залізниці у Чувашії, що призвела до тимчасового паралічу руху військових ешелонів.
  • Заблокована залізнична ділянка важлива для перекидання військових вантажів із заводів Поволжя та Уралу, що спричинило каскадні збої в системі постачання окупантів.
  • Диверсія призвела до змушеного перенаправлення вантажів через подовжені маршрути, що важко позначилося на логістиці та постачанні на фронт.

Агенти АТЕШ паралізували залізничні перевезення окупантів у Чувашії

Внаслідок точного впливу на ключові об'єкти інфраструктури було тимчасово заблоковано рух військових ешелонів у критично важливому напрямку.

Цей залізничний вузол важливий для перекидання військових вантажів із заводів Поволжя та Уралу, включаючи техніку, боєприпаси та ПММ.

Його виведення з ладу паралізувало логістику окупантів, зірвавши своєчасне постачання на фронт і змусивши противника перенаправляти вантажі через подовжені маршрути, що створило каскадні збої в системі постачання.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Агенти АТЕШ здійснили зухвалу диверсію під Бердянськом — відео
вогонь
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ здійснив диверсію на залізниці в окупованій Волновасі — відео
АТЕШ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ здійснив зухвалу диверсію на ТОТ Запорізької області — відео
диверсія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?