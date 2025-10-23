АТЕШ здійснив зухвалу диверсію на залізниці у Чувашії РФ — відео

Агенти АТЕШ паралізували залізничні перевезення окупантів у Чувашії

Внаслідок точного впливу на ключові об'єкти інфраструктури було тимчасово заблоковано рух військових ешелонів у критично важливому напрямку.

Цей залізничний вузол важливий для перекидання військових вантажів із заводів Поволжя та Уралу, включаючи техніку, боєприпаси та ПММ.

Його виведення з ладу паралізувало логістику окупантів, зірвавши своєчасне постачання на фронт і змусивши противника перенаправляти вантажі через подовжені маршрути, що створило каскадні збої в системі постачання.