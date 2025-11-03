АТЕШ розвідав місцезнаходження підрозділу російських спецпризначенців у Севастополі

Рух опору АТЕШ веде розвідку підрозділу спецпризначенців ЧФ РФ у Севастополі, який охороняє Керченський міст.

Агенти руху провели розвідку території 102-го окремого загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами Чорноморського флоту у Костянтинівській бухті Севастополя.

Вони зафіксували переміщення гумового човна з особовим складом російських спецпризначеннців, котрі, ймовірно, поверталися з бойового завдання.

За даними ЗМІ, цей підрозділ бере участь в охороні Кримського мосту.

Крім того, було зафіксовано військовий автомобіль та групу військовослужбовців, які супроводжували російських спецпризначенців. Вдалося також встановити розташування всіх пристаней, пункту спостереження, інших човнів та автомобілів усередині частини.

Поразка цієї військової частини послабить охорону Кримського мосту та знизить присутність окупантів на півострові. Усі дані передано Силам оборони України.