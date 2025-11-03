АТЕШ разведал местонахождение подразделения российских спецназовцев в Севастополе

Движение сопротивления АТЕШ ведет разведку подразделения спецназовцев ЧФ РФ в Севастополе, которое охраняет Керченский мост.
АТЕШ провел разведку подразделения спецназовцев РФ в Севастополе
Агенты движения провели разведку территории 102-го отдельного отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Черноморского флота в Константиновской бухте Севастополя.
По данным СМИ, это подразделение участвует в охране Крымского моста.
Кроме того, были зафиксированы военный автомобиль и группа военнослужащих, сопровождавших российских спецназовцев. Удалось также установить расположение всех пристаней, пункта наблюдения, других лодок и автомобилей внутри части.
Поражение этой части ослабит охрану Крымского моста и снизит присутствие окупантов на полуострове. Все данные переданы Силам обороны Украины.
