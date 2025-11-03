АТЕШ разведал местонахождение подразделения российских спецназовцев в Севастополе

АТЕШ провел разведку подразделения спецназовцев РФ в Севастополе

Агенты движения провели разведку территории 102-го отдельного отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Черноморского флота в Константиновской бухте Севастополя.

Они зафиксировали перемещение резиновой лодки с личным составом российских спецназовцев, которые, вероятно, возвращались с боевой задачи. Поделиться

По данным СМИ, это подразделение участвует в охране Крымского моста.

Кроме того, были зафиксированы военный автомобиль и группа военнослужащих, сопровождавших российских спецназовцев. Удалось также установить расположение всех пристаней, пункта наблюдения, других лодок и автомобилей внутри части.

Поражение этой части ослабит охрану Крымского моста и снизит присутствие окупантов на полуострове. Все данные переданы Силам обороны Украины.