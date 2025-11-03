АТЕШ разведал местонахождение подразделения российских спецназовцев в Севастополе
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ разведал местонахождение подразделения российских спецназовцев в Севастополе

АТЕШ
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Движение сопротивления АТЕШ ведет разведку подразделения спецназовцев ЧФ РФ в Севастополе, которое охраняет Керченский мост.

Главные тезисы

  • Движение сопротивления АТЕШ разведывает подразделение спецназовцев ЧФ РФ в Севастополе, обеспечивающее охрану Керченского моста.
  • Результаты разведки позволили зафиксировать перемещение российских спецназовцев и передать данные Силам обороны Украины.
  • Агенты установили местоположение и состав 102-го отдельного отряда специального назначения по борьбе с подводными силами Черноморского флота в Севастополе.

АТЕШ провел разведку подразделения спецназовцев РФ в Севастополе

Агенты движения провели разведку территории 102-го отдельного отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Черноморского флота в Константиновской бухте Севастополя.

Они зафиксировали перемещение резиновой лодки с личным составом российских спецназовцев, которые, вероятно, возвращались с боевой задачи.

По данным СМИ, это подразделение участвует в охране Крымского моста.

Кроме того, были зафиксированы военный автомобиль и группа военнослужащих, сопровождавших российских спецназовцев. Удалось также установить расположение всех пристаней, пункта наблюдения, других лодок и автомобилей внутри части.

Поражение этой части ослабит охрану Крымского моста и снизит присутствие окупантов на полуострове. Все данные переданы Силам обороны Украины.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ совершил дерзкую диверсию на железной дороге в Чувашии РФ — видео
огонь
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ провел разведку стратегических объектов армии РФ в Севастополе
АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ узнал о волне дезертирства из армии РФ на Покровском направлении
Покровск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?