АТЕШ подробно разведал объект ВПК России в Орле — фото

АТЕШ и Тайная Организация Украинцев разведали завод в Орле, производящий сталь для ракет «Калибр».

АТЕШ провел разведку военного завода в Орле

Агенты движения сопротивления провели детальную разведку орловского завода «Северсталь Стальные Решения» — части крупнейшей металлургической корпорации России, ПАО «Северсталь».

Также благодаря работникам предприятия — этническим украинцам из Тайной Организации Украинцев — удалось установить структуру производственных цепочек. Поделиться

Предприятие выпускает броневые и судостроительные стали, которые используются для производства/ремонта/модернизации зенитно-ракетных систем, реактивных систем залпового огня, бронеавтомобилей, военных судов и ракет.

Координаты объекта: 53.044020907, 36.163911485 (г. Орел, индустриальный парк "Орел", производственный комплекс ПАО "Северсталь").

Изготовленные «Северсталью» материалы используются при создании:

ракет «Калибр»;

бронетранспортеров БТР-82 и платформы "Бумеранг";

бронеавтомобилей "Тигр", "Волк", "Медведь", "Тайфун", "Дозор";

самоходных артиллерийских установок «Гиацинт», «Акация», «Мста-С»;

реактивных систем залпового огня "Торнадо";

зенитных комплексов "Панцирь-С1", "Тор-М2", С-300В/ВМ;

корпусов подлодок и фрегатов на заводах «Севмаш», «Янтарь», «Адмиралтейские верфи» — носителей ракет «Калибр».

Завод в Орле играет стратегическую роль в обеспечении военной промышленности РФ, ведущей войну против Украины. Его уничтожение является критически важным.