АТЕШ подробно разведал объект ВПК России в Орле — фото
Категория
Мир
Дата публикации

АТЕШ подробно разведал объект ВПК России в Орле — фото

Орел
Read in English
Читати українською
Источник:  АТЕШ

АТЕШ и Тайная Организация Украинцев разведали завод в Орле, производящий сталь для ракет «Калибр».

Главные тезисы

  • Завод «Северсталь» в Орле производит сталь для ракет «Калибр» и бронетехники, играя важную роль в военной промышленности России.
  • Украинские агенты провели разведку и установили значимость завода для производства зенитно-ракетных систем, бронеавтомобилей и другой военной техники.
  • Изготовленные на заводе материалы используются при создании различных вооружений, включая ракеты, самоходные артиллерийские установки, зенитные комплексы и корпуса подлодок и фрегатов.

АТЕШ провел разведку военного завода в Орле

Агенты движения сопротивления провели детальную разведку орловского завода «Северсталь Стальные Решения» — части крупнейшей металлургической корпорации России, ПАО «Северсталь».

Также благодаря работникам предприятия — этническим украинцам из Тайной Организации Украинцев — удалось установить структуру производственных цепочек.

Предприятие выпускает броневые и судостроительные стали, которые используются для производства/ремонта/модернизации зенитно-ракетных систем, реактивных систем залпового огня, бронеавтомобилей, военных судов и ракет.

Координаты объекта: 53.044020907, 36.163911485 (г. Орел, индустриальный парк "Орел", производственный комплекс ПАО "Северсталь").

Изготовленные «Северсталью» материалы используются при создании:

  • ракет «Калибр»;

  • бронетранспортеров БТР-82 и платформы "Бумеранг";

  • бронеавтомобилей "Тигр", "Волк", "Медведь", "Тайфун", "Дозор";

  • самоходных артиллерийских установок «Гиацинт», «Акация», «Мста-С»;

  • реактивных систем залпового огня "Торнадо";

  • зенитных комплексов "Панцирь-С1", "Тор-М2", С-300В/ВМ;

  • корпусов подлодок и фрегатов на заводах «Севмаш», «Янтарь», «Адмиралтейские верфи» — носителей ракет «Калибр».

Завод в Орле играет стратегическую роль в обеспечении военной промышленности РФ, ведущей войну против Украины. Его уничтожение является критически важным.

Все собранные разведывательные данные переданы Силам обороны Украины для планирования ударов по объектам ВПК противника.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ провел разведку стратегических объектов армии РФ в Севастополе
АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ узнал о волне дезертирства из армии РФ на Покровском направлении
Покровск
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ разведал местонахождение подразделения российских спецназовцев в Севастополе
АТЕШ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?