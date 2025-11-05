АТЕШ подробно разведал объект ВПК России в Орле — фото

АТЕШ и Тайная Организация Украинцев разведали завод в Орле, производящий сталь для ракет «Калибр».
Главные тезисы
- Завод «Северсталь» в Орле производит сталь для ракет «Калибр» и бронетехники, играя важную роль в военной промышленности России.
- Украинские агенты провели разведку и установили значимость завода для производства зенитно-ракетных систем, бронеавтомобилей и другой военной техники.
- Изготовленные на заводе материалы используются при создании различных вооружений, включая ракеты, самоходные артиллерийские установки, зенитные комплексы и корпуса подлодок и фрегатов.
АТЕШ провел разведку военного завода в Орле
Агенты движения сопротивления провели детальную разведку орловского завода «Северсталь Стальные Решения» — части крупнейшей металлургической корпорации России, ПАО «Северсталь».
Предприятие выпускает броневые и судостроительные стали, которые используются для производства/ремонта/модернизации зенитно-ракетных систем, реактивных систем залпового огня, бронеавтомобилей, военных судов и ракет.
Координаты объекта: 53.044020907, 36.163911485 (г. Орел, индустриальный парк "Орел", производственный комплекс ПАО "Северсталь").
Изготовленные «Северсталью» материалы используются при создании:
ракет «Калибр»;
бронетранспортеров БТР-82 и платформы "Бумеранг";
бронеавтомобилей "Тигр", "Волк", "Медведь", "Тайфун", "Дозор";
самоходных артиллерийских установок «Гиацинт», «Акация», «Мста-С»;
реактивных систем залпового огня "Торнадо";
зенитных комплексов "Панцирь-С1", "Тор-М2", С-300В/ВМ;
корпусов подлодок и фрегатов на заводах «Севмаш», «Янтарь», «Адмиралтейские верфи» — носителей ракет «Калибр».
Завод в Орле играет стратегическую роль в обеспечении военной промышленности РФ, ведущей войну против Украины. Его уничтожение является критически важным.
Все собранные разведывательные данные переданы Силам обороны Украины для планирования ударов по объектам ВПК противника.
