АТЕШ провел разведку бригады морской пехоты армии РФ в Севастополе
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ провел разведку бригады морской пехоты армии РФ в Севастополе

АТЕШ
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ провело разведку 810 бригады ВС РФ в Севастополе.

Главные тезисы

  • Агенты АТЕШ разведали расположение и активность 810 бригады морской пехоты РФ в Севастополе.
  • В районе Казачьей бухты зафиксировано ограниченное количество техники и низкая активность пехотинцев.
  • Систематическое наблюдение за объектами военной инфраструктуры на полуострове проводится для передачи данных Силам Обороны Украины.

АТЕШ следит за морскими пехотинцами РФ в Севастополе

Агенты разведали расположение 810 бригады морской пехоты в Севастополе, в районе Казачьей бухты.

Координаты: 44.560714 33.415000

Военная часть обнесена сетью, на территории отмечается ограниченное количество техники — несколько катеров и полевая кухонная служба.

Общая активность выглядит сравнительно низкой по состоянию на момент наблюдения.

Агенты АТЕШ систематически проводят наблюдение за объектами военной инфраструктуры на полуострове и передают проверенные данные Силам Обороны Украины для дальнейшего анализа.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ разведал местонахождение подразделения российских спецназовцев в Севастополе
АТЕШ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ подробно разведал объект ВПК России в Орле — фото
Орел
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ провел разведку стратегической нефтебазы армии РФ вблизи Орла
нефтебаза

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?