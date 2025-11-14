АТЕШ провел разведку бригады морской пехоты армии РФ в Севастополе

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ провело разведку 810 бригады ВС РФ в Севастополе.
Главные тезисы
- Агенты АТЕШ разведали расположение и активность 810 бригады морской пехоты РФ в Севастополе.
- В районе Казачьей бухты зафиксировано ограниченное количество техники и низкая активность пехотинцев.
- Систематическое наблюдение за объектами военной инфраструктуры на полуострове проводится для передачи данных Силам Обороны Украины.
АТЕШ следит за морскими пехотинцами РФ в Севастополе
Агенты разведали расположение 810 бригады морской пехоты в Севастополе, в районе Казачьей бухты.
Координаты: 44.560714 33.415000
Военная часть обнесена сетью, на территории отмечается ограниченное количество техники — несколько катеров и полевая кухонная служба.
Агенты АТЕШ систематически проводят наблюдение за объектами военной инфраструктуры на полуострове и передают проверенные данные Силам Обороны Украины для дальнейшего анализа.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-