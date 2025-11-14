АТЕШ провів розвідку бригади морської піхоти армії РФ у Севастополі

Рух кримськотатарського опору АТЕШ провів розвідку 810 бригади ЗС РФ у Севастополі.
Головні тези:
- АТЕШ провів розвідку бригади морської піхоти РФ у Севастополі.
- Розвідано розташування 810 бригади та показано обмежену кількість техніки у їхньому розпорядженні.
- Зафіксовано порівняно низьку активність морських піхотинців на момент спостереження.
АТЕШ слідкує за морськими піхотинцями РФ у Севастополі
Агенти розвідали розташування 810 бригади морської піхоти в Севастополі, в районі Козачої бухти.
Координати: 44.560714 33.415000
Військову частину обнесено мережею, на території відзначається обмежена кількість техніки — кілька катерів та польова кухонна служба.
Агенти АТЕШ систематично проводять спостереження за об'єктами військової інфраструктури на півострові та передають перевірені дані Силам Оборони України для подальшого аналізу.
