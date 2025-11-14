АТЕШ провів розвідку бригади морської піхоти армії РФ у Севастополі
АТЕШ провів розвідку бригади морської піхоти армії РФ у Севастополі

АТЕШ
Джерело:  АТЕШ

Рух кримськотатарського опору АТЕШ провів розвідку 810 бригади ЗС РФ у Севастополі.

Головні тези:

  • АТЕШ провів розвідку бригади морської піхоти РФ у Севастополі.
  • Розвідано розташування 810 бригади та показано обмежену кількість техніки у їхньому розпорядженні.
  • Зафіксовано порівняно низьку активність морських піхотинців на момент спостереження.

АТЕШ слідкує за морськими піхотинцями РФ у Севастополі

Агенти розвідали розташування 810 бригади морської піхоти в Севастополі, в районі Козачої бухти.

Координати: 44.560714 33.415000

Військову частину обнесено мережею, на території відзначається обмежена кількість техніки — кілька катерів та польова кухонна служба.

Загальна активність виглядає порівняно низькою станом на момент спостереження.

Агенти АТЕШ систематично проводять спостереження за об'єктами військової інфраструктури на півострові та передають перевірені дані Силам Оборони України для подальшого аналізу.

