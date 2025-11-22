АТЕШ провів розвідку стратегічного ядерного підрозділу армії РФ в Іванівській області

Агенти руху опору АТЕШ провели детальну розвідку на території однієї із ключових військових частин у Іванівській області. Об'єктом спостереження стала 54-та гвардійська ракетна ордена Кутузова дивізія (в/ч 34048).

АТЕШ провів розвідку стратегічного ядерного підрозділу в Іванівській області

Об’єкт розташований за адресою: вул. Гвардійська, 16.

Координати розташування частини: 56.867947, 40.514667.

Це є одним з найважливіших у структурі Ракетних військ стратегічного призначення (РВСН) РФ, оскільки на його озброєнні знаходяться сучасні мобільні ракетні комплекси «Ярс» і «Тополь-М», які є носіями ядерної зброї.

У ході спостереження та фіксації об'єкта та території навколо було встановлено, що засоби протиповітряної оборони (ППО) повністю відсутні. За нашими даними, всі системи ППО, які раніше захищали цей найважливіший військовий об'єкт, були перекинуті ближче до лінії фронту.

Це залишає стратегічний ядерний об'єкт та місто фактично беззахисними. Відсутність ППО на об'єкті такого стратегічного рівня є яскравим свідченням критичних втрат та нестачі коштів ППО у військового командування РФ.