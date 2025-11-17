АТЕШ провів розвідку військових частин армії РФ під Санкт-Петербургом

Наші агенти повідомляють, що 33 бригада активно проводить рейди на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, шукає партизанів і репресує патріотів. Тому ми відповіли тим самим — розвідали їхні об'єкти та передали дані СОУ для завдання поразки.