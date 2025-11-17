АТЕШ провів розвідку військових частин армії РФ під Санкт-Петербургом
АТЕШ провів розвідку військових частин армії РФ під Санкт-Петербургом

Джерело:  АТЕШ

АТЕШ розвідав військові частини ЗС РФ під Петербургом, які постачають Чорноморський флот і проводять репресії на окупованих територіях України.

  • Агенти АТЕШ здійснили розвідку військових частин Збройних Сил РФ під Петербургом, які постачають Чорноморський флот і причетні до репресій на окупованих територіях України.
  • Розвідка була зосереджена на трьох ключових об'єктах окупантів на південь від Санкт-Петербурга, де виявлені військові бази та центри матеріально-технічного забезпечення.

АТЕШ провів нову розвідку під Санкт-Петербургом

Агенти АТЕШ провели детальну розвідку трьох ключових військових об'єктів окупантів на південь від Санкт-Петербурга, на березі Фінської затоки (район с. Велика Іжора):

  • в/ч 3526 (Навчальний центр 33-ї бригади оперативного призначення);

  • в/ч 55443-25 (1060 Центр матеріально-технічного забезпечення);

  • в/ч 81263 (7082 технічна мінно-торпедна база ВМФ 1-ї категорії).

Наші агенти повідомляють, що 33 бригада активно проводить рейди на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, шукає партизанів і репресує патріотів. Тому ми відповіли тим самим — розвідали їхні об'єкти та передали дані СОУ для завдання поразки.

На складах 1060-го ЦМТО посилили захист, збільшивши кошти на ППО — командування боїться ударів СОУ щодо зберігання. Зафіксовано координати мінно-торпедного озброєння (в/ч 81263).

Усі дані оперативно передано Силам оборони України. «АТЕШ» дістане всіх терористів та місця, де ворог ховає зброю.

