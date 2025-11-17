АТЕШ провел разведку воинских частей армии РФ под Санкт-Петербургом

Наши агенты сообщают, что 33 бригада активно проводит рейды на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, ищет партизан и репрессирует патриотов. Поэтому мы ответили тем самым — разведали их объекты и передали данные СОУ для поражения.