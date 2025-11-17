АТЕШ провел разведку воинских частей армии РФ под Санкт-Петербургом
АТЕШ провел разведку воинских частей армии РФ под Санкт-Петербургом

АТЕШ
Read in English
Читати українською
Источник:  АТЕШ

АТЕШ разведал военные части ВС РФ под Петербургом, которые снабжают Черноморский флот и проводят репрессии на оккупированных территориях Украины.

Главные тезисы

  • АТЕШ провел разведку трех ключевых военных объектов оккупантов под Санкт-Петербургом.
  • Обнаружены базы и центры материально-технического обеспечения, причастные к репрессиям на оккупированных территориях Украины.
  • Агенты передали оперативную информацию Силам обороны Украины для нанесения ударов по объектам врага.

АТЕШ провел новую разведку под Санкт-Петербургом

Агенты АТЕШ провели детальную разведку трех ключевых военных объектов окупантов к югу от Санкт-Петербурга, на берегу Финского залива (район с. Большая Ижора):

  • в/ч 3526 (Учебный центр 33-й бригады оперативного назначения);

  • в/ч 55443-25 (1060 Центр материально-технического обеспечения);

  • в/ч 81263 (7082 техническая минно-торпедная база ВМФ 1-й категории).

Наши агенты сообщают, что 33 бригада активно проводит рейды на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, ищет партизан и репрессирует патриотов. Поэтому мы ответили тем самым — разведали их объекты и передали данные СОУ для поражения.

На складах 1060 ЦМТО усилили защиту, увеличив средства на ПВО — командование боится ударов СОУ по хранению. Зафиксированы координаты минно-торпедного вооружения (в/ч 81263).

Все данные оперативно переданы Силам обороны Украины. АТЕШ достанет всех террористов и места, где враг прячет оружие.

