АТЕШ провел разведку вблизи ТЭЦ в Мытищах РФ — видео
АТЕШ провел разведку вблизи ТЭЦ в Мытищах РФ — видео

ТЭЦ
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Агенты движения сопротивления АТЕШ провели детальную разведку Мытищинской теплоэлектроцентрали — ключевого энергетического узла, обеспечивающего электропитанием ряд военных и оборонных объектов в Московской области.

Главные тезисы

  • Агенты АТЕШ провели разведку Мытищинской ТЭЦ, ключевого энергетического узла для военных объектов в Московской области.
  • ТЭЦ обеспечивает электропитание важных объектов, таких как радиоцентры ГРУ, корпорация по тактическому вооружению, арсеналы и военные базы.
  • Информация собирается для принятия дальнейших решений и пересылается Силам Обороны Украины.

АТЕШ разведал ТЭЦ в Московской области

ТЭЦ играет немаловажную роль в поддержке работы специализированных узлов связи и предприятий, привлеченных в военно-промышленном комплексе.

Энергоснабжение этой станции получают такие объекты, как 113-й передающий радиоцентр ГРУ, корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), 59-й арсенал ГРАУ, Центральная база вооружений ВМФ, воинская часть 31659 (4-й ЦМО НИИ МО). Максимова.

Агенты АТЕШ продолжают собирать информацию о критически важных инфраструктурных объектах, работающих в пользу Минобороны РФ.

Все сведения предоставлены Силам Обороны Украины для дальнейших решений.

Важно отметить: выведение из строя Митищинской ТЭЦ не приведет к отключению жилых районов. Гражданский сектор востребован через параллельные линии, а стратегические цепи распределены по отдельным контурам, что делает невозможным ущерб для мирного населения.

Больше по теме

АТЕШ провел разведку стратегического ядерного подразделения армии РФ в Ивановской области
АТЕШ
АТЕШ нашел замаскированный штаб оккупантов РФ на базе отдыха в Севастополе
Севастополь
Оккупанты в Крыму прячут склады с горючим после успешных атак ВСУ — АТЕШ
АТЕШ

