Агенты движения сопротивления АТЕШ провели детальную разведку Мытищинской теплоэлектроцентрали — ключевого энергетического узла, обеспечивающего электропитанием ряд военных и оборонных объектов в Московской области.
Главные тезисы
- Агенты АТЕШ провели разведку Мытищинской ТЭЦ, ключевого энергетического узла для военных объектов в Московской области.
- ТЭЦ обеспечивает электропитание важных объектов, таких как радиоцентры ГРУ, корпорация по тактическому вооружению, арсеналы и военные базы.
- Информация собирается для принятия дальнейших решений и пересылается Силам Обороны Украины.
АТЕШ разведал ТЭЦ в Московской области
ТЭЦ играет немаловажную роль в поддержке работы специализированных узлов связи и предприятий, привлеченных в военно-промышленном комплексе.
Агенты АТЕШ продолжают собирать информацию о критически важных инфраструктурных объектах, работающих в пользу Минобороны РФ.
Все сведения предоставлены Силам Обороны Украины для дальнейших решений.
