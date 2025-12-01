Оккупанты в Крыму прячут склады с горючим после успешных атак ВСУ — АТЕШ

Командование ЧФ РФ рассредоточивает склады с топливом после успешных поражений Силами обороны Украины. Об этом сообщили в движении сопротивления АТЕШ.
Главные тезисы
- Оккупанты в Крыму прячут склады с горючим после неудачных атак ВСУ для децентрализации и безопасности.
- Экстренное рассредоточение запасов горюче-смазочных материалов в Севастополе после успешных разведывательных действий.
- Командование ЧФ РФ приняло решение о строительстве новых складских модулей для обеспечения децентрализованного хранения ГСМ.
Оккупанты прячут склады с горючим в Севастополе
Агенты АТЕШ провели разведку и фотофиксацию 15-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады (в/ч 80365) окупантов в Севастополе.
Причиной такого решения стали предварительные успешные поражения от Сил обороны Украины по стационарным местам хранения топлива в Крыму.
На территории части зафиксированы активные строительные работы: оккупанты строят новые малогабаритные складские модули для обеспечения децентрализованного хранения ГСМ.
Кроме того, агенты обнаружили увеличенное количество бензовозов, используемых в качестве мобильных хранилищ, что свидетельствует о попытках максимально рассредоточить запасы.
Точные координаты объекта, где зафиксирована новая активность топлива: 44.565076, 33.499067.
Вся разведывательная информация о новых складах, локациях и маршрутах передвижения бензовозов оперативно передана представителям СОУ для дальнейшего уничтожения.
