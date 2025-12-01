Оккупанты в Крыму прячут склады с горючим после успешных атак ВСУ — АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты в Крыму прячут склады с горючим после успешных атак ВСУ — АТЕШ

АТЕШ
Read in English
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Командование ЧФ РФ рассредоточивает склады с топливом после успешных поражений Силами обороны Украины. Об этом сообщили в движении сопротивления АТЕШ.

Главные тезисы

  • Оккупанты в Крыму прячут склады с горючим после неудачных атак ВСУ для децентрализации и безопасности.
  • Экстренное рассредоточение запасов горюче-смазочных материалов в Севастополе после успешных разведывательных действий.
  • Командование ЧФ РФ приняло решение о строительстве новых складских модулей для обеспечения децентрализованного хранения ГСМ.

Оккупанты прячут склады с горючим в Севастополе

Агенты АТЕШ провели разведку и фотофиксацию 15-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады (в/ч 80365) окупантов в Севастополе.

Эта бригада является ключевым элементом береговой обороны, вооруженным комплексами Бастион и Бал. Командование Черноморского флота (ЧФ РФ) начало экстренное рассредоточение критически важных запасов горюче-смазочных материалов.

Причиной такого решения стали предварительные успешные поражения от Сил обороны Украины по стационарным местам хранения топлива в Крыму.

На территории части зафиксированы активные строительные работы: оккупанты строят новые малогабаритные складские модули для обеспечения децентрализованного хранения ГСМ.

Кроме того, агенты обнаружили увеличенное количество бензовозов, используемых в качестве мобильных хранилищ, что свидетельствует о попытках максимально рассредоточить запасы.

Точные координаты объекта, где зафиксирована новая активность топлива: 44.565076, 33.499067.

Вся разведывательная информация о новых складах, локациях и маршрутах передвижения бензовозов оперативно передана представителям СОУ для дальнейшего уничтожения.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ провел разведку воинских частей армии РФ под Санкт-Петербургом
АТЕШ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ провел разведку стратегического ядерного подразделения армии РФ в Ивановской области
АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ нашел замаскированный штаб оккупантов РФ на базе отдыха в Севастополе
Севастополь

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?