Оккупанты в Крыму прячут склады с горючим после успешных атак ВСУ — АТЕШ

Командование ЧФ РФ рассредоточивает склады с топливом после успешных поражений Силами обороны Украины. Об этом сообщили в движении сопротивления АТЕШ.

Оккупанты прячут склады с горючим в Севастополе

Агенты АТЕШ провели разведку и фотофиксацию 15-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады (в/ч 80365) окупантов в Севастополе.

Эта бригада является ключевым элементом береговой обороны, вооруженным комплексами Бастион и Бал. Командование Черноморского флота (ЧФ РФ) начало экстренное рассредоточение критически важных запасов горюче-смазочных материалов. Поделиться

Причиной такого решения стали предварительные успешные поражения от Сил обороны Украины по стационарным местам хранения топлива в Крыму.

На территории части зафиксированы активные строительные работы: оккупанты строят новые малогабаритные складские модули для обеспечения децентрализованного хранения ГСМ.

Кроме того, агенты обнаружили увеличенное количество бензовозов, используемых в качестве мобильных хранилищ, что свидетельствует о попытках максимально рассредоточить запасы.

Точные координаты объекта, где зафиксирована новая активность топлива: 44.565076, 33.499067.

Вся разведывательная информация о новых складах, локациях и маршрутах передвижения бензовозов оперативно передана представителям СОУ для дальнейшего уничтожения.