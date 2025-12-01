Окупанти у Криму ховають склади з пальним після успішних атак ЗСУ — АТЕШ

Командування ЧФ РФ розосереджує склади з паливом після успішних поразок Силами оборони України. Про це повідомили у русі опору АТЕШ.

Окупанти ховають склади з пальним у Севастополі

Агенти АТЕШ провели розвідку та фотофіксацію 15-ї окремої берегової ракетно-артилерійської бригади (в/ч 80365) окупантів у Севастополі.

Ця бригада є ключовим елементом берегової оборони, озброєним комплексами «Бастіон» та «Бал». Командування Чорноморського флоту (ЧФ РФ) почало екстрене розосередження критично важливих запасів пально-мастильних матеріалів. Поширити

Причиною такого рішення стали попередні успішні поразки від Сил оборони України щодо стаціонарних місць зберігання палива в Криму.

На території частини зафіксовано активні будівельні роботи: окупанти будують нові малогабаритні складські модулі для забезпечення децентралізованого зберігання ПММ.

Крім того, агенти виявили збільшену кількість бензовозів, які використовуються як мобільні сховища, що свідчить про спроби максимально розосередити запаси.

Точні координати об'єкта, де зафіксовано нову активність палива: 44.565076, 33.499067.

Вся розвідувальна інформація про нові склади, локації та маршрути пересування бензовозів оперативно передана представникам СОУ для подальшого знищення.