Окупанти у Криму ховають склади з пальним після успішних атак ЗСУ — АТЕШ

Командування ЧФ РФ розосереджує склади з паливом після успішних поразок Силами оборони України. Про це повідомили у русі опору АТЕШ.
Головні тези:
- Окупанти у Криму ховають склади з пальним після невдалих атак від ЗСУ з метою децентралізованого зберігання та максимального розосередження запасів.
- Агенти руху опору АТЕШ виявили розміщення ключових запасів пального у Севастополі після успішних розвідувальних дій над 15-ю береговою ракетно-артилерійською бригадою.
- Командування ЧФ РФ екстрено розосереджує запаси пально-мастильних матеріалів у зв'язку з невдалими атаками від українських військ на стаціонарні склади в Криму.
Окупанти ховають склади з пальним у Севастополі
Агенти АТЕШ провели розвідку та фотофіксацію 15-ї окремої берегової ракетно-артилерійської бригади (в/ч 80365) окупантів у Севастополі.
Причиною такого рішення стали попередні успішні поразки від Сил оборони України щодо стаціонарних місць зберігання палива в Криму.
На території частини зафіксовано активні будівельні роботи: окупанти будують нові малогабаритні складські модулі для забезпечення децентралізованого зберігання ПММ.
Крім того, агенти виявили збільшену кількість бензовозів, які використовуються як мобільні сховища, що свідчить про спроби максимально розосередити запаси.
Точні координати об'єкта, де зафіксовано нову активність палива: 44.565076, 33.499067.
Вся розвідувальна інформація про нові склади, локації та маршрути пересування бензовозів оперативно передана представникам СОУ для подальшого знищення.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-