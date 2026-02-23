АТЕШ розвідав склади та вузол спецзв'язку Чорноморського флоту РФ у Новоросійську

АТЕШ стежить за війсковими складами у Новоросійську

Вони виявили активний військовий об'єкт у районі н.п. Мисхако, майстерно прихований у складках місцевості.

Координати: 44.690642, 37.754884

На території зафіксовано підвищену активність:

периметр охороняється військовими,

ведуться роботи з використанням бетонних плит,

функціонують вишки спостереження та зв'язку.

Ймовірно, рашисти використовують цю зону як тиловий склад для розосередження запасів, намагаючись врятувати від ударів по порту.

Одночасно ми ведемо безперервне спостереження за 37-м окремим вузлом спецзв'язку (в/ч 09920). Це критично важливий об'єкт: саме через нього Чорноморський флот отримує накази з Москви та координує усі свої дії.

Наші агенти повідомляють: на об'єкт зачастили високопосадовці з Москви. Це пов'язано з інспекцією та, швидше за все, з підготовкою до швидкої відставки командувача ЧФ.