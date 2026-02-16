АТЕШ розвідав важливий військовий об'єкт РФ під Джанкоєм
АТЕШ розвідав важливий військовий об'єкт РФ під Джанкоєм

рембаза
Джерело:  АТЕШ

Агенти руху опору АТЕШ продовжують моніторинг військових об'єктів у Криму. У ході спостереження за ремонтним майданчиком ЗС РФ на північ від Новостепового встановлено поточні показники сил противника.

Головні тези:

  • Агенти руху опору АТЕШ виявили табір ЗС РФ на ремонтній базі під Джанкоєм у Криму.
  • На об'єкті знаходиться кількасот одиниць військової техніки, а також сили ППО та РЕБ.
  • Ворог активно захищає об'єкт, розуміючи його стратегічне значення.

АТЕШ фіксує активність ЗС РФ на рембазі під Джанкоєм

На цей момент на об'єкті знаходиться кількасот одиниць військової техніки. Табір активно функціонує як логістичний та ремонтний хаб. Кількість техніки коливається, але залишається стабільно високою.

Для захисту від ударів з повітря окупанти стягнули до табору додаткові сили протиповітряної оборони (ППО) та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Ворог розуміє, що цей об'єкт є пріоритетною метою.

Координати: 45.677924, 34.387338.

Усю інформацію про розміщення засобів захисту та накопичення техніки оперативно передано Силам оборони України.

