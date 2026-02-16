АТЕШ розвідав важливий військовий об'єкт РФ під Джанкоєм

Агенти руху опору АТЕШ продовжують моніторинг військових об'єктів у Криму. У ході спостереження за ремонтним майданчиком ЗС РФ на північ від Новостепового встановлено поточні показники сил противника.

АТЕШ фіксує активність ЗС РФ на рембазі під Джанкоєм

На цей момент на об'єкті знаходиться кількасот одиниць військової техніки. Табір активно функціонує як логістичний та ремонтний хаб. Кількість техніки коливається, але залишається стабільно високою.

Для захисту від ударів з повітря окупанти стягнули до табору додаткові сили протиповітряної оборони (ППО) та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Ворог розуміє, що цей об'єкт є пріоритетною метою.

Координати: 45.677924, 34.387338.