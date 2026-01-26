АТЕШ дізнався про кадрові зміни у командуванні Чорноморського флоту РФ

Командування Збройних сил Росії готує заміну командувачу Чорноморського флоту РФ. Причина - провали в обороні та низька ефективність протидії українським дронам. Про це повідомляють у партизанському русі АТЕШ.

Чорноморський флот РФ незабаром отримає нового командувача

Серед офіцерів ходять чутки, що вище військове керівництво РФ розглядає питання про заміну чинного командувача Чорноморським флотом адмірала Сергія Пінчука. Причина — системні провали в забезпеченні безпеки баз і кораблів, а також вкрай низька ефективність заходів із протидії українським безекіпажним катерам (БЕК).

Агенти АТЕШ зі складу штабу флоту розповіли, що в кулуарах обговорюють кілька кандидатур на заміну. Найімовірніше, можуть призначити першого заступника — віцеадмірала Ахмерова. Поширити

Також у партизанському русі підкреслили, що вони особисто причетні до ураження об'єктів Чорноморського флоту Росії.

З 2022 року ми системно розвідуємо судна, ремонтні підприємства, військові частини і морські бази Чорноморського флоту в Криму і Новоросійську. Наша інформація допомагає Силам оборони України розтрощувати цей флот.

За даними партизанів, серія втрат із російського боку засвідчила повну відсутність вибудуваного захисту акваторії та ключової інфраструктури. Попри офіційні звіти ворога про "контроль обстановки", на ділі загрози з боку морських дронів, як і раніше, успішно реалізуються.