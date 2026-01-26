АТЕШ дізнався про кадрові зміни у командуванні Чорноморського флоту РФ

Командування Збройних сил Росії готує заміну командувачу Чорноморського флоту РФ. Причина - провали в обороні та низька ефективність протидії українським дронам. Про це повідомляють у партизанському русі АТЕШ.
Головні тези:
- Командування Збройних сил Росії планує заміну командувача Чорноморським флотом РФ через системні провали в обороні.
- Українські безпілотники БЕК успішно атакують об'єкти Чорноморського флоту, що призводить до серії втрат і підстилки питання про зміну керівництва.
Чорноморський флот РФ незабаром отримає нового командувача
Серед офіцерів ходять чутки, що вище військове керівництво РФ розглядає питання про заміну чинного командувача Чорноморським флотом адмірала Сергія Пінчука. Причина — системні провали в забезпеченні безпеки баз і кораблів, а також вкрай низька ефективність заходів із протидії українським безекіпажним катерам (БЕК).
Також у партизанському русі підкреслили, що вони особисто причетні до ураження об'єктів Чорноморського флоту Росії.
З 2022 року ми системно розвідуємо судна, ремонтні підприємства, військові частини і морські бази Чорноморського флоту в Криму і Новоросійську. Наша інформація допомагає Силам оборони України розтрощувати цей флот.
За даними партизанів, серія втрат із російського боку засвідчила повну відсутність вибудуваного захисту акваторії та ключової інфраструктури. Попри офіційні звіти ворога про "контроль обстановки", на ділі загрози з боку морських дронів, як і раніше, успішно реалізуються.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-