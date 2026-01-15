АТЕШ розвідав спецоб'єкт радіопеленгації ФСБ під Сімферополем
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ розвідав спецоб'єкт радіопеленгації ФСБ під Сімферополем

АТЕШ
Read in English
Джерело:  АТЕШ

Агенти руху опору АТЕШ провели детальну розвідку спеціалізованого об'єкта радіопеленгації ФСБ, розташованого на околицях Сімферополя.

Головні тези:

  • Агенти руху опору АТЕШ провели розвідку спеціалізованого об'єкта радіопеленгації ФСБ під Сімферополем.
  • Пост радіоелектронної розвідки ФСБ є ключовим інструментом окупантів для контролю радіоефіру та перехоплення даних.
  • Цей пеленгатор використовується для відстеження та затримання учасників українського підпілля у Криму.

АТЕШ дізнався все про пост радіоелектронної розвідки ФСБ під Сімферополем

Цей комплекс є ключовим інструментом окупантів для контролю радіоефіру та перехоплення даних.

Координати: 44.9703, 34.01724

Цей пеленгатор використовується спецслужбами РФ з метою відстежувати та намагатися затримувати учасників українського підпілля у Криму.

Установка об'єкта «в полі» покликана забезпечити максимальне охоплення та точність при тріангуляції сигналів, які можуть використовувати підпілля для налагодження зв'язку.

АТЕШ зафіксував не лише технічні параметри комплексу, а й графіки змін, а також маршрути пересування співробітників ФСБ до цієї точки. Ваша апаратура не допоможе вам сховатися — ми вже всередині вашої системи безпеки.

Ваша «таємність» — це ілюзія, а дороге обладнання перетвориться на купу заліза, що обгоріло.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ провів розвідку головної рембази Чорноморського флоту РФ у Севастополі
Севастополь
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ розвідав Брянський автомобільний завод — випускає шасі для ЗРК С-400
АТЕШ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ провів розвідку будівлі "Прокуратури Республіки Крим" у Сімферополі
прокуратура

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?