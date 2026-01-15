АТЕШ розвідав спецоб'єкт радіопеленгації ФСБ під Сімферополем

Агенти руху опору АТЕШ провели детальну розвідку спеціалізованого об'єкта радіопеленгації ФСБ, розташованого на околицях Сімферополя.
Головні тези:
- Агенти руху опору АТЕШ провели розвідку спеціалізованого об'єкта радіопеленгації ФСБ під Сімферополем.
- Пост радіоелектронної розвідки ФСБ є ключовим інструментом окупантів для контролю радіоефіру та перехоплення даних.
- Цей пеленгатор використовується для відстеження та затримання учасників українського підпілля у Криму.
АТЕШ дізнався все про пост радіоелектронної розвідки ФСБ під Сімферополем
Цей комплекс є ключовим інструментом окупантів для контролю радіоефіру та перехоплення даних.
Координати: 44.9703, 34.01724
Цей пеленгатор використовується спецслужбами РФ з метою відстежувати та намагатися затримувати учасників українського підпілля у Криму.
АТЕШ зафіксував не лише технічні параметри комплексу, а й графіки змін, а також маршрути пересування співробітників ФСБ до цієї точки. Ваша апаратура не допоможе вам сховатися — ми вже всередині вашої системи безпеки.
Ваша «таємність» — це ілюзія, а дороге обладнання перетвориться на купу заліза, що обгоріло.
