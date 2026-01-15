АТЕШ розвідав спецоб'єкт радіопеленгації ФСБ під Сімферополем

АТЕШ дізнався все про пост радіоелектронної розвідки ФСБ під Сімферополем

Цей комплекс є ключовим інструментом окупантів для контролю радіоефіру та перехоплення даних.

Координати: 44.9703, 34.01724

Цей пеленгатор використовується спецслужбами РФ з метою відстежувати та намагатися затримувати учасників українського підпілля у Криму.

Установка об'єкта «в полі» покликана забезпечити максимальне охоплення та точність при тріангуляції сигналів, які можуть використовувати підпілля для налагодження зв'язку.

АТЕШ зафіксував не лише технічні параметри комплексу, а й графіки змін, а також маршрути пересування співробітників ФСБ до цієї точки. Ваша апаратура не допоможе вам сховатися — ми вже всередині вашої системи безпеки.