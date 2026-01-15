АТЕШ разведал спецобъект радиопеленгации ФСБ под Симферополем

АТЕШ узнал все о посте радиоэлектронной разведки ФСБ под Симферополем

Этот комплекс является ключевым инструментом окупантов для контроля радиоэфира и перехвата данных.

Координаты: 44.9703, 34.01724

Этот пеленгатор используется спецслужбами РФ для отслеживания и пытания задерживать участников украинского подполья в Крыму.

Установка объекта в поле призвана обеспечить максимальный охват и точность при триангуляции сигналов, которые могут использовать подполье для налаживания связи.

АТЕШ зафиксировал не только технические параметры комплекса, но и графики смен, а также маршруты передвижения сотрудников ФСБ к этой точке. Ваша аппаратура не поможет вам скрыться — мы уже внутри вашей системы безопасности.