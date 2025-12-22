АТЕШ провел разведку главной рембазы Черноморского флота РФ в Севастополе

АТЕШ провел комплексную разведку главной ремонтной базы Черноморского флота в Севастополе.
Главные тезисы
- Агенты движения сопротивления АТЕШ провели комплексную разведку территории 13 судоремонтного завода Черноморского флота.
- Этот объект является критически важным военно-промышленным хабом.
АТЕШ разведал ремонтную базу российского флота в Севастополе
Агенты движения сопротивления провели комплексную разведку территории 13 судоремонтного завода Черноморского флота (ФГУП «13 СРЗ ЧФ») Министерства обороны РФ в Севастополе.
Координаты объекта — 44.613177, 33.556101 (Килен-бухта).
В ходе наблюдения была зафиксирована стоянка военной техники, а также личные транспортные средства ключевого персонала и военнослужащих, подтверждающие активную работу объекта.
Собранная информация о расположении и деятельности критического узла обеспечения флота, а также о проживании его руководства и ключевых работников передана Силам обороны Украины.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-