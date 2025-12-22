АТЕШ провел разведку главной рембазы Черноморского флота РФ в Севастополе
АТЕШ провел разведку главной рембазы Черноморского флота РФ в Севастополе

АТЕШ
Источник:  АТЕШ

АТЕШ провел комплексную разведку главной ремонтной базы Черноморского флота в Севастополе.

Главные тезисы

  • Агенты движения сопротивления АТЕШ провели комплексную разведку территории 13 судоремонтного завода Черноморского флота.
  • Этот объект является критически важным военно-промышленным хабом.

АТЕШ разведал ремонтную базу российского флота в Севастополе

Агенты движения сопротивления провели комплексную разведку территории 13 судоремонтного завода Черноморского флота (ФГУП «13 СРЗ ЧФ») Министерства обороны РФ в Севастополе.

Координаты объекта — 44.613177, 33.556101 (Килен-бухта).

Этот объект является критически важным военно-промышленным хабом, поскольку служит основной ремонтной базой ЧФ, где производится ремонт, модернизация и поддержание боеготовности боевых кораблей флота, включая ремонт их радиоэлектронного вооружения.

В ходе наблюдения была зафиксирована стоянка военной техники, а также личные транспортные средства ключевого персонала и военнослужащих, подтверждающие активную работу объекта.

Проследив за некоторыми личными автомобилями, агенты узнали также обитание руководящего состава завода.

Собранная информация о расположении и деятельности критического узла обеспечения флота, а также о проживании его руководства и ключевых работников передана Силам обороны Украины.

