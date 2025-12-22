АТЕШ провів розвідку головної рембази Чорноморського флоту РФ у Севастополі

АТЕШ провів комплексну розвідку головної ремонтної бази Чорноморського флоту в Севастополі.
Головні тези:
- Агенти руху опору АТЕШ провели комплексну розвідку території 13 судноремонтного заводу Чорноморського флоту.
- Цей об'єкт є критично важливим військово-промисловим хабом.
АТЕШ розвідав ремонтну базу російського флоту в Севастополі
Агенти руху опору провели комплексну розвідку території 13 судноремонтного заводу Чорноморського флоту (ФГУП «13 СРЗ ЧФ») Міністерства оборони РФ у Севастополі.
Координати об'єкта - 44.613177, 33.556101 (Кілен-бухта).
У ході спостереження було зафіксовано стоянку військової техніки, а також особисті транспортні засоби ключового персоналу та військовослужбовців, що підтверджують активну роботу об'єкта.
Зібрану інформацію про розташування та діяльність критичного вузла забезпечення флоту, а також про проживання його керівництва та ключових працівників передано Силам оборони України.
