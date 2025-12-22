АТЕШ провів розвідку головної рембази Чорноморського флоту РФ у Севастополі

АТЕШ розвідав ремонтну базу російського флоту в Севастополі

Агенти руху опору провели комплексну розвідку території 13 судноремонтного заводу Чорноморського флоту (ФГУП «13 СРЗ ЧФ») Міністерства оборони РФ у Севастополі.

Координати об'єкта - 44.613177, 33.556101 (Кілен-бухта).

Цей об'єкт є критично важливим військово-промисловим хабом, оскільки служить основною ремонтною базою ЧФ, де проводять ремонт, модернізацію та підтримку боєготовності бойових кораблів флоту, включаючи ремонт їх радіоелектронного озброєння. Поширити

У ході спостереження було зафіксовано стоянку військової техніки, а також особисті транспортні засоби ключового персоналу та військовослужбовців, що підтверджують активну роботу об'єкта.

Простеживши за деякими особистими автомобілями, агенти дізнались також проживання керівного складу заводу. Поширити

Зібрану інформацію про розташування та діяльність критичного вузла забезпечення флоту, а також про проживання його керівництва та ключових працівників передано Силам оборони України.