АТЕШ провів розвідку головної рембази Чорноморського флоту РФ у Севастополі
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ провів розвідку головної рембази Чорноморського флоту РФ у Севастополі

Севастополь
Read in English
Джерело:  АТЕШ

АТЕШ провів комплексну розвідку головної ремонтної бази Чорноморського флоту в Севастополі.

Головні тези:

  • Агенти руху опору АТЕШ провели комплексну розвідку території 13 судноремонтного заводу Чорноморського флоту.
  • Цей об'єкт є критично важливим військово-промисловим хабом.

АТЕШ розвідав ремонтну базу російського флоту в Севастополі

Агенти руху опору провели комплексну розвідку території 13 судноремонтного заводу Чорноморського флоту (ФГУП «13 СРЗ ЧФ») Міністерства оборони РФ у Севастополі.

Координати об'єкта - 44.613177, 33.556101 (Кілен-бухта).

Цей об'єкт є критично важливим військово-промисловим хабом, оскільки служить основною ремонтною базою ЧФ, де проводять ремонт, модернізацію та підтримку боєготовності бойових кораблів флоту, включаючи ремонт їх радіоелектронного озброєння.

У ході спостереження було зафіксовано стоянку військової техніки, а також особисті транспортні засоби ключового персоналу та військовослужбовців, що підтверджують активну роботу об'єкта.

Простеживши за деякими особистими автомобілями, агенти дізнались також проживання керівного складу заводу.

Зібрану інформацію про розташування та діяльність критичного вузла забезпечення флоту, а також про проживання його керівництва та ключових працівників передано Силам оборони України.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Кіберфахівці АТЕШ "поклали" сайт реєстру електронних повісток у РФ
хакери
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ провів розвідку поблизу ТЕЦ у Митищах РФ — відео
ТЕЦ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ провів розвідку центрів управління армії РФ у Самарі
Самара

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?