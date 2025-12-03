Кіберфахівці АТЕШ "поклали" сайт реєстру електронних повісток у РФ

Кіберфахівці партизанського руху АТЕШ вивели з ладу сайт реєстру електронних повісток у Російській Федерації.

АТЕШ “поклав” російський сайт реєстру електронних повісток

Сайт реестрповесток.рф знову виведений з ладу нашими фахівцями, — йдеться у повідомленні. Поширити

Цей ресурс використовується як один із основних способів доставки електронних повісток громадянам, які підлягають військовому обліку.

Також загарбники активно застосовують його на тимчасово захоплених українських територіях, щоб під загрозою репресій змушувати українців вступати в їхню армію.