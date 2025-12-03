Кіберфахівці АТЕШ "поклали" сайт реєстру електронних повісток у РФ
Кіберфахівці АТЕШ "поклали" сайт реєстру електронних повісток у РФ

хакери
Джерело:  АТЕШ

Кіберфахівці партизанського руху АТЕШ вивели з ладу сайт реєстру електронних повісток у Російській Федерації.

Головні тези:

  • Партизанський рух АТЕШ вивів з ладу сайт реєстру електронних повісток у РФ.
  • Сайт реєстру електронних повісток використовується для доставки електронних повісток громадянам, які підлягають військовому обліку.
  • Загарбники активно використовують цей ресурс на тимчасово захоплених українських територіях для примусу українців вступати в їхню армію.

АТЕШ “поклав” російський сайт реєстру електронних повісток

Сайт реестрповесток.рф знову виведений з ладу нашими фахівцями, — йдеться у повідомленні.

Цей ресурс використовується як один із основних способів доставки електронних повісток громадянам, які підлягають військовому обліку.

Також загарбники активно застосовують його на тимчасово захоплених українських територіях, щоб під загрозою репресій змушувати українців вступати в їхню армію.

