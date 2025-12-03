Киберспециалисты АТЕШ "положили" сайт реестра электронных повесток в РФ

Киберспециалисты партизанского движения АТЕШ вывели из строя сайт реестра электронных повесток в Российской Федерации.

АТЕШ "положил" российский сайт реестра электронных повесток

Сайт реестрповесток.рф снова выведен из строя нашими специалистами, — говорится в сообщении. Поделиться

Этот ресурс используется как один из основных способов доставки электронных повесток гражданам, подлежащим военному учету.

Также захватчики активно применяют его на временно захваченных украинских территориях, чтобы под угрозой репрессий вынуждать украинцев вступать в их армию.