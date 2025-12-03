Киберспециалисты АТЕШ "положили" сайт реестра электронных повесток в РФ

Киберспециалисты партизанского движения АТЕШ вывели из строя сайт реестра электронных повесток в Российской Федерации.
Главные тезисы
- Киберспециалисты АТЕШ атаковали сайт реестра электронных повесток в РФ.
- Сайт реестра электронных повесток важен для доставки гражданам, подлежащим военному учету.
- Захватчики используют ресурс для принуждения украинцев вступать в их армию.
АТЕШ "положил" российский сайт реестра электронных повесток
Этот ресурс используется как один из основных способов доставки электронных повесток гражданам, подлежащим военному учету.
Также захватчики активно применяют его на временно захваченных украинских территориях, чтобы под угрозой репрессий вынуждать украинцев вступать в их армию.
