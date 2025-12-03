Киберспециалисты АТЕШ "положили" сайт реестра электронных повесток в РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Киберспециалисты АТЕШ "положили" сайт реестра электронных повесток в РФ

хакер
Read in English
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Киберспециалисты партизанского движения АТЕШ вывели из строя сайт реестра электронных повесток в Российской Федерации.

Главные тезисы

  • Киберспециалисты АТЕШ атаковали сайт реестра электронных повесток в РФ.
  • Сайт реестра электронных повесток важен для доставки гражданам, подлежащим военному учету.
  • Захватчики используют ресурс для принуждения украинцев вступать в их армию.

АТЕШ "положил" российский сайт реестра электронных повесток

Сайт реестрповесток.рф снова выведен из строя нашими специалистами, — говорится в сообщении.

Этот ресурс используется как один из основных способов доставки электронных повесток гражданам, подлежащим военному учету.

Также захватчики активно применяют его на временно захваченных украинских территориях, чтобы под угрозой репрессий вынуждать украинцев вступать в их армию.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ провел разведку воинских частей армии РФ под Санкт-Петербургом
АТЕШ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ провел разведку стратегического ядерного подразделения армии РФ в Ивановской области
АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ нашел замаскированный штаб оккупантов РФ на базе отдыха в Севастополе
Севастополь

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?