Агенти руху опору в Самарі провели розвідку комплексу військових частин, які є критично важливими центрами управління, зв'язку та розвідки всього Центрального військового округу (ЦВО) РФ. Ці об'єкти причетні до командування російськими військами Сході України.
Головні тези:
- Агенти руху опору в Самарі провели розвідку важливих центрів управління армії РФ, які причетні до командування російськими військами в Сході України.
- Розвідано об'єкти, які включають головний вузол зв'язку, центр збирання розвідданих та інші підрозділи з важливими функціями.
- Знищення цих центрів управління у Самарі може призвести до повного паралічу зв'язку, управління військами та координації у Центральному військовому окрузі РФ.
АТЕШ розвідав ключові центри управління армії РФ у Самарі
Агенти АТЕШ вивчили інфраструктуру та функції кількох підрозділів.
Серед них:
91-а бригада управління (в/ч 59292) — їхній головний вузол зв'язку;
1388-й командно-розвідувальний центр (в/ч 23280) — центр збирання розвідданих;
234-й окремий радіобатальйон;
підрозділ забезпечення.
Встановлено точне розташування командних пунктів, антенних постів, сховищ техніки та місць дислокації особового складу.
Знищення цих вузлів у Самарі — глибокому тилу — повністю паралізує зв'язок, управління військами та координацію всього Центрального військового округу. Це завдасть колосального удару по угрупованню, яке воює проти України.
Усю зібрану цінну інформацію передано Силам оборони України для планування високоточних та ефективних ударів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-