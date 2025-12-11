АТЕШ провел разведку центров управления армии РФ в Самаре
Источник:  АТЕШ

Агенты движения сопротивления в Самаре провели разведку комплекса воинских частей, являющихся критически важными центрами управления, связи и разведки всего Центрального военного округа (ЦПО) РФ. Эти объекты причастны к командованию русскими войсками на востоке Украины.

Главные тезисы

  • Агенты движения сопротивления осуществили разведку центров управления армии РФ в Самаре, выявив ключевые объекты, такие как главный узел связи и центр сбора разведданных.
  • Уничтожение этих центров управления может привести к полному параличу связи, управлению войсками и координации в Центральном военном округе РФ.
  • Информация, собранная агентами, передана Силам обороны Украины для планирования высокоточных ударов по важным объектам.

АТЕШ разведал ключевые центры управления армии РФ в Самаре

Агенты АТЕШ изучили инфраструктуру и функции нескольких подразделений.

Среди них:

  • 91-я бригада управления (в/ч 59292) — их главный узел связи;

  • 1388-й командно-разведывательный центр (в/ч 23280) — центр сбора разведданных;

  • 234-й отдельный радиобатальон;

  • подразделение обеспечения.

Установлено точное расположение командных пунктов, антенных постов, хранилищ техники и мест дислокации личного состава.

Уничтожение этих узлов в Самаре — глубоком тылу — полностью парализует связь, управление войсками и координацию всего Центрального военного округа. Это нанесет колоссальный удар по группировке, воюющей против Украины.

Вся собранная ценная информация передана Силам обороны Украины для планирования высокоточных и эффективных ударов.

Мы продолжаем работать по всей территории РФ, чтобы максимально ослабить русскую армию.

