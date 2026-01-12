АТЕШ провел разведку здания "Прокуратуры Республики Крым" в Симферополе
АТЕШ провел разведку здания "Прокуратуры Республики Крым" в Симферополе

Источник:  АТЕШ

Агенты движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ разведали так называемую «Прокуратуру Республики Крым» в Симферополе – центр репрессий против украинцев.

Главные тезисы

  • Деятельность “Прокуратуры Республики Крым” в Симферополе сконцентрирована на репрессиях против украинцев и крымских татар.
  • АТЕШ провел разведку здания, выявив фабрикацию дел и аресты под видом борьбы с экстремизмом.
  • Здание “Прокуратуры Республики Крым” стало главным инструментом российской репрессивной машины в регионе.

АТЕШ предупредил репрессивный орган оккупантов в Крыму

Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели разведку здания так называемой "Прокуратуры Республики Крым" в оккупированном Симферополе.

Координаты объекта: 44.94005, 34.09364

Эта структура давно превратилась в один из главных инструментов российской репрессивной машины в Крыму. Под видом борьбы с экстремизмом здесь фабрикуют дела против крымских татар, проукраинских активистов и всех, кто не признает оккупацию. Обыски, аресты, сфабрикованные обвинения в терроризме или сепаратизме — это стандартная практика этого органа.

Каждый работающий в этом здании — прямой соучастник преступлений против Украины и ее народа.

Хотим поздравить работников этого учреждения с сегодняшним праздником — «День работника прокуратуры РФ», и предостеречь, что для некоторых он вполне может стать последним. За преступления следует отвечать!

