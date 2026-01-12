АТЕШ провел разведку здания "Прокуратуры Республики Крым" в Симферополе

Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели разведку здания так называемой "Прокуратуры Республики Крым" в оккупированном Симферополе.

Эта структура давно превратилась в один из главных инструментов российской репрессивной машины в Крыму. Под видом борьбы с экстремизмом здесь фабрикуют дела против крымских татар, проукраинских активистов и всех, кто не признает оккупацию. Обыски, аресты, сфабрикованные обвинения в терроризме или сепаратизме — это стандартная практика этого органа.