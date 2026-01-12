АТЕШ провів розвідку будівлі "Прокуратури Республіки Крим" у Сімферополі

Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели розвідку будівлі так званої "Прокуратури Республіки Крим" в окупованому Сімферополі.

Ця структура давно перетворилася на один із головних інструментів російської репресивної машини в Криму. Під виглядом боротьби з екстремізмом тут фабрикують справи проти кримських татар, проукраїнських активістів і всіх, хто не визнає окупацію. Обшуки, арешти, сфабриковані звинувачення у «тероризмі» чи «сепаратизмі» — це стандартна практика цього «органу».