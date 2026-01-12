АТЕШ провів розвідку будівлі "Прокуратури Республіки Крим" у Сімферополі
АТЕШ провів розвідку будівлі "Прокуратури Республіки Крим" у Сімферополі

Джерело:  АТЕШ

Агенти руху кримськотатарського опору АТЕШ розвідали так звану «Прокуратуру Республіки Крим» у Сімферополі – центр репресій проти українців.

Головні тези:

  • Агенти руху кримськотатарського опору провели розвідку «Прокуратури Республіки Крим» у Сімферополі.
  • Прокуратура у Криму використовується як інструмент репресій та фабрикації справ проти кримських татар та активістів.

АТЕШ попередив репресивний орган окупантів у Криму

Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели розвідку будівлі так званої "Прокуратури Республіки Крим" в окупованому Сімферополі.

Координати об'єкта: 44.94005, 34.09364

Ця структура давно перетворилася на один із головних інструментів російської репресивної машини в Криму. Під виглядом боротьби з екстремізмом тут фабрикують справи проти кримських татар, проукраїнських активістів і всіх, хто не визнає окупацію. Обшуки, арешти, сфабриковані звинувачення у «тероризмі» чи «сепаратизмі» — це стандартна практика цього «органу».

Кожен, хто працює у цій будівлі, — прямий співучасник злочинів проти України та її народу.

Хочемо привітати працівників цієї установи із сьогоднішнім святом — «День працівника прокуратури РФ», і застерегти, що для деяких він цілком реально може стати останнім. За злочини слід відповідати!

