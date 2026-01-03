АТЕШ розвідав Брянський автомобільний завод — випускає шасі для ЗРК С-400

Партизани слідкують за Брянським автомобільним заводом

Агенти руху провели розвідку Брянського автомобільного заводу — одного з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу для випуску спеціальних колісних шасі та платформ для зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій та іншої військової техніки, що застосовується у війні проти України.

Підприємство виготовляє шасі для систем ППО ЗРК С-400 «Тріумф» та ЗРК С-350 «Витязь», а також для ВТРК «Іскандер-М» та РСЗВ «Ураган». Поширити

Координати заводу: 53.3258, 34.2623.

У ході розвідки було зафіксовано розташування виробничих корпусів, адміністративних будівель, складської інфраструктури та під'їзних шляхів, залучених у логістиці підприємства. Відзначено активність, пов'язану з виконанням оборонних замовлень.

Отримані дані вже передані Силам оборони України та можуть бути використані для планування точкових заходів впливу на військову та промислову інфраструктуру супротивника.