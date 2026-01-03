АТЕШ розвідав Брянський автомобільний завод — випускає шасі для ЗРК С-400

АТЕШ розвідав Брянський автомобільний завод – ключового виробника шасі для ЗРК С-400.
Головні тези:
- Брянський автомобільний завод є ключовим виробником шасі для ЗРК С-400 та іншої військової техніки.
- Підприємство має розташування виробничих об'єктів та складської інфраструктури, активно виконує оборонні замовлення.
- Отримані розвідувальні дані про завод передані Силам оборони України для планування заходів впливу на промислову інфраструктуру супротивника.
Партизани слідкують за Брянським автомобільним заводом
Агенти руху провели розвідку Брянського автомобільного заводу — одного з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу для випуску спеціальних колісних шасі та платформ для зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій та іншої військової техніки, що застосовується у війні проти України.
Координати заводу: 53.3258, 34.2623.
У ході розвідки було зафіксовано розташування виробничих корпусів, адміністративних будівель, складської інфраструктури та під'їзних шляхів, залучених у логістиці підприємства. Відзначено активність, пов'язану з виконанням оборонних замовлень.
Отримані дані вже передані Силам оборони України та можуть бути використані для планування точкових заходів впливу на військову та промислову інфраструктуру супротивника.
