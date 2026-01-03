АТЕШ разведал Брянский автомобильный завод — выпускает шасси для ЗРК С-400

Партизаны следят за Брянским автомобильным заводом

Агенты движения провели разведку Брянского автомобильного завода — одного из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса по выпуску специальных колесных шасси и платформ для зенитно-ракетных комплексов, радиолокационных станций и другой военной техники, применяемой в войне против Украины.

Предприятие производит шасси для систем ПВО ЗРК С-400 «Триумф» и ЗРК С-350 «Витязь», а также для ПТРК «Искандер-М» и РСЗО «Ураган». Поделиться

Координаты завода: 53.3258, 34.2623.

В ходе разведки было зафиксировано расположение производственных корпусов, административных зданий, складской инфраструктуры и подъездных путей, вовлеченных в логистику предприятия. Отмечена активность, связанная с выполнением оборонных заказов.

Полученные данные уже переданы Силам обороны Украины и могут использоваться для планирования точечных мер влияния на военную и промышленную инфраструктуру противника.