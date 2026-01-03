АТЕШ разведал Брянский автомобильный завод — выпускает шасси для ЗРК С-400

АТЕШ разведал Брянский автомобильный завод – ключевого производителя шасси для ЗРК С-400.
Главные тезисы
- Брянский автомобильный завод является ключевым производителем шасси для ЗРК С-400 и другой военной техники.
- Разведанные данные о заводе переданы Силам обороны Украины для планирования мер воздействия на промышленную инфраструктуру противника.
- Партизаны следят за активностью завода, производящего шасси для систем ПВО ЗРК С-400, ЗРК С-350, ПТРК «Искандер-М» и РСЗО «Ураган».
Партизаны следят за Брянским автомобильным заводом
Агенты движения провели разведку Брянского автомобильного завода — одного из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса по выпуску специальных колесных шасси и платформ для зенитно-ракетных комплексов, радиолокационных станций и другой военной техники, применяемой в войне против Украины.
Координаты завода: 53.3258, 34.2623.
В ходе разведки было зафиксировано расположение производственных корпусов, административных зданий, складской инфраструктуры и подъездных путей, вовлеченных в логистику предприятия. Отмечена активность, связанная с выполнением оборонных заказов.
Полученные данные уже переданы Силам обороны Украины и могут использоваться для планирования точечных мер влияния на военную и промышленную инфраструктуру противника.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-