АТЕШ узнал про кадровые изменения в командовании Черноморского флота РФ

Командование Вооруженных сил России готовит замену командующему Черноморским флотом РФ. Причина – провалы в обороне и низкая эффективность противодействия украинским дронам. Об этом сообщают в партизанском движении АТЕШ.

Черноморский флот РФ вскоре получит нового командующего

Среди офицеров ходят слухи, что высшее военное руководство РФ рассматривает вопрос о замене действующего командующего Черноморским флотом адмирала Сергея Пинчука. Причина — системные провалы в обеспечении безопасности баз и кораблей, а также крайне низкая эффективность мер по противодействию украинским безэкипажным катерам (БЭК).

Агенты АТЕШ из состава штаба флота рассказали, что в кулуарах обсуждают несколько кандидатур на смену. Скорее всего, могут назначить первого заместителя — вицеадмирала Ахмерова. Поделиться

Также в партизанском движении подчеркнули, что они лично причастны к поражению объектов Черноморского флота России.

С 2022 года мы системно разведываем суда, ремонтные предприятия, воинские части и морские базы Черноморского флота в Крыму и Новороссийске. Наша информация помогает Силам обороны Украины сокрушать этот флот.

По данным партизан, серия потерь с российской стороны показала полное отсутствие выстроенной защиты акватории и ключевой инфраструктуры. Несмотря на официальные отчеты врага о "контроле обстановки", на деле угрозы со стороны морских дронов по-прежнему успешно реализуются.