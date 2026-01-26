АТЕШ узнал про кадровые изменения в командовании Черноморского флота РФ

Командование Вооруженных сил России готовит замену командующему Черноморским флотом РФ. Причина – провалы в обороне и низкая эффективность противодействия украинским дронам. Об этом сообщают в партизанском движении АТЕШ.
Главные тезисы
- Системные провалы в обороне и низкая эффективность противодействия украинским дронам стали причиной планируемой замены командующего Черноморским флотом РФ.
- Агенты АТЕШ активно участвуют в разведке объектов Черноморского флота, предоставляя информацию, которая помогает Украине успешно атаковать этот флот.
Черноморский флот РФ вскоре получит нового командующего
Среди офицеров ходят слухи, что высшее военное руководство РФ рассматривает вопрос о замене действующего командующего Черноморским флотом адмирала Сергея Пинчука. Причина — системные провалы в обеспечении безопасности баз и кораблей, а также крайне низкая эффективность мер по противодействию украинским безэкипажным катерам (БЭК).
Также в партизанском движении подчеркнули, что они лично причастны к поражению объектов Черноморского флота России.
С 2022 года мы системно разведываем суда, ремонтные предприятия, воинские части и морские базы Черноморского флота в Крыму и Новороссийске. Наша информация помогает Силам обороны Украины сокрушать этот флот.
По данным партизан, серия потерь с российской стороны показала полное отсутствие выстроенной защиты акватории и ключевой инфраструктуры. Несмотря на официальные отчеты врага о "контроле обстановки", на деле угрозы со стороны морских дронов по-прежнему успешно реализуются.
