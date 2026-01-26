АТЕШ узнал про кадровые изменения в командовании Черноморского флота РФ
Категория
Мир
Дата публикации

АТЕШ узнал про кадровые изменения в командовании Черноморского флота РФ

флот
Read in English
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Командование Вооруженных сил России готовит замену командующему Черноморским флотом РФ. Причина – провалы в обороне и низкая эффективность противодействия украинским дронам. Об этом сообщают в партизанском движении АТЕШ.

Главные тезисы

  • Системные провалы в обороне и низкая эффективность противодействия украинским дронам стали причиной планируемой замены командующего Черноморским флотом РФ.
  • Агенты АТЕШ активно участвуют в разведке объектов Черноморского флота, предоставляя информацию, которая помогает Украине успешно атаковать этот флот.

Черноморский флот РФ вскоре получит нового командующего

Среди офицеров ходят слухи, что высшее военное руководство РФ рассматривает вопрос о замене действующего командующего Черноморским флотом адмирала Сергея Пинчука. Причина — системные провалы в обеспечении безопасности баз и кораблей, а также крайне низкая эффективность мер по противодействию украинским безэкипажным катерам (БЭК).

Агенты АТЕШ из состава штаба флота рассказали, что в кулуарах обсуждают несколько кандидатур на смену. Скорее всего, могут назначить первого заместителя — вицеадмирала Ахмерова.

Также в партизанском движении подчеркнули, что они лично причастны к поражению объектов Черноморского флота России.

С 2022 года мы системно разведываем суда, ремонтные предприятия, воинские части и морские базы Черноморского флота в Крыму и Новороссийске. Наша информация помогает Силам обороны Украины сокрушать этот флот.

По данным партизан, серия потерь с российской стороны показала полное отсутствие выстроенной защиты акватории и ключевой инфраструктуры. Несмотря на официальные отчеты врага о "контроле обстановки", на деле угрозы со стороны морских дронов по-прежнему успешно реализуются.

Только за последние 6 месяцев зафиксировано по меньшей мере 8 успешных атак украинских БЭК по объектам ЧФ, включая Севастополь и пункты базирования в Крыму. В ряде случаев системы обнаружения не срабатывали совсем, а очередные силы реагировали с опозданием на 20-40 минут, что приводило к повреждению кораблей и инфраструктуре. Именно эти факты отражены во внутренних докладах, после которых вопрос об изменении командования был поднят на более высокий уровень.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ провел разведку здания "Прокуратуры Республики Крым" в Симферополе
АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ разведал спецобъект радиопеленгации ФСБ под Симферополем
АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ отследил путь поставки БК армии РФ на Сумщину и Харьковщину — видео
авто

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?