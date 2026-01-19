АТЕШ отследил путь поставки БК армии РФ на Сумщину и Харьковщину — видео
АТЕШ отследил путь поставки БК армии РФ на Сумщину и Харьковщину — видео

Источник:  АТЕШ

Агенты партизанского движения АТЕШ сообщили, что очередная партия боеприпасов для группировки "Север" ВС РФ прибыла поездом в Михайловский район Волгоградской области и была направлена на усиление обстрелов на Сумское и Харьковское направления фронта.

Главные тезисы

  • Агенты АТЕШ обнаружили поставки боеприпасов для группировки 'Север' ВС РФ на восточный фронт в Украине.
  • Логистический маршрут и места разгрузки указывают на подготовку к усилению обстрелов на Сумском и Харьковском направлениях.

АТЕШ следит за поставкой российского БК на Сумское и Харьковское направления фронта

Агенты продолжают контролировать военные перевозки через стратегический железнодорожный мост в Михайловском районе Волгоградской области.

Есть подтвержденная информация, что очередная партия боеприпасов для группировки "Север" прибыла в поезде, была оперативно разгружена на станции и распределена по пяти грузовикам "Урал".

Учитывая маркировку группировки "Север" и движение колонны на запад по трассе Р-22 "Каспий", приоритетными направлениями являются Белгородская и Курская области. Логистический маршрут указывает на подготовку к усилению интенсивности обстрелов в Сумском и Харьковском направлениях.

Место фиксации колонны: 50.020742, 43.194836

Вместо того чтобы направляться к месту назначения, экипажи грузовиков устроили привал на гражданской стоянке, бросив машины со взрывоопасным грузом рядом с автомобилями с мирным грузом.

Пока грузовики с БК стояли без должного присмотра, их старшие распивали спиртные напитки в кафе "Вероничка".

Цепочка "мост — станция — грузовик" прозрачна для нас на каждом этапе. Мы знаем, откуда пришел груз и куда он не доедет, — заметили партизаны.

Информацию о состоянии экипажей и точных координатах грузовиков уже передали по назначению.

