Агенты партизанского движения АТЕШ сообщили, что очередная партия боеприпасов для группировки "Север" ВС РФ прибыла поездом в Михайловский район Волгоградской области и была направлена на усиление обстрелов на Сумское и Харьковское направления фронта.
АТЕШ следит за поставкой российского БК на Сумское и Харьковское направления фронта
Агенты продолжают контролировать военные перевозки через стратегический железнодорожный мост в Михайловском районе Волгоградской области.
Учитывая маркировку группировки "Север" и движение колонны на запад по трассе Р-22 "Каспий", приоритетными направлениями являются Белгородская и Курская области. Логистический маршрут указывает на подготовку к усилению интенсивности обстрелов в Сумском и Харьковском направлениях.
Место фиксации колонны: 50.020742, 43.194836
Вместо того чтобы направляться к месту назначения, экипажи грузовиков устроили привал на гражданской стоянке, бросив машины со взрывоопасным грузом рядом с автомобилями с мирным грузом.
Пока грузовики с БК стояли без должного присмотра, их старшие распивали спиртные напитки в кафе "Вероничка".
Информацию о состоянии экипажей и точных координатах грузовиков уже передали по назначению.
